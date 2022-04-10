حزلقوم الصغير يتصدر الترند بسبب صورته مع حزلقوم الكبير في الكبير اوي

تصدر محركات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي، صورة حزلقوم الكبير والصغير، عقب نشر الفنان أحمد مكي صورة من كواليس تصوير مسلسل الكبير اوي 6، على صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» معلقا عليها:«مينيييي مييييييي».

الجمهور يتفاعل علي صورة حزلقوم الكبير والصغير من مسلسسل الكبير اوي 6

وأنهالت التعليقات علي صورة حزلقوم الكبير والصغير من مسلسل الكبير أوي 6، من أبرزها «انا مستني الحلقه اللي هيقابل حزلقوم فيها مربوحه هيبقي ضحك للسنه الجايه»، «حزلقوم يتكاثر ويتوغل وينتشر»، «الشعر قالب على تقلية سيكا»، « الشخصيه الافضل».

وظهر حزلقوم الكبير والصغير، قبل بدء شهر رمضان الكريم، وذلك من خلال البرومو التشويقي لمسلسل الكبير اوي 6، والذي طرح قبل أيام من بدء السباق الدرامي الرمضاني هذا العام.

يوسف صلاح يجسد شخصية حزلقوم الصغير

ويجسد دور حزلقوم الصغير، الطفل يوسف صلاح، الذي سبق وشارك في بطولة فيلم «من أجل زيكو»، بطولة كريم محمود عبد العزيز، عمرو عبد الجليل، منة شلبي، إسعاد يونس، محمود حافظ، دياب، محمد ثروت، أحمد علي، سليمان عيد، ليلى عز العرب، كارولين عزمي، من تأليف مصطفى حمدي، ومن إخراج بيتر ميمي.

مشاركة يوسف صلاح في الاختيار

ويشارك يوسف صلاح أيضا هذا العام في مسلسل «الاختيار3»، حيث يجسد أبن الفنان أحمد السقا.

مواعيد عرض مسلسل الكبير اوي 6

يذكر أن مسلسل «الكبير أوي 6»، يعرض يوميا حصريا على شاشة قناة «on»، في تمام الساعة السادسة وعشرون دقيقة، وإما عن الإعادة فتأتي في تمام الساعة الثانية إلا عشر دقائق صباحا.