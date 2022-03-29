عاجل .. انتهاء مفاوضات الوفدين الروسي والأوكراني في تركيا

أعلنت السفارة الأوكرانية في تركيا، انتهاء المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول، دون الإفصاح عما آلت إليه الجولة الجديدة، وفقا لما نشرته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

المفاوضات الروسية الأوكرانية

وبدأت الوفود المشاركة في الجولة الجديدة من المفاوضات، في وقت سابق من اليوم، مباحثاتهم بشأن مناقشة البنود الأساسية لعملية التفاوض، حيث تعمل على مجموعة كاملة من القضايا، وفقا لتصريحات المستشار السياسي للرئيس الأوكراني.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، افتتح المحادثات، معربا عن أمله في أن يأتي الاجتماع بثماره على جميع الأطراف، داعيا إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.