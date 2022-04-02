لقاء محتمل بين بوتين وزيلينسكي في تركيا قريبا

ذكرت وكالة إنترفاكس الأوكرانية أنه من المحتمل أن يكون الاجتماع المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولودمير زيلينسكي في تركيا، بحسب ما نقلت صحيفة جارديان البريطانية، بهدف إجراء مفاوضات سلام.

أردوغان يجري اتصالا بـ بوتين وزيلينسكي

وقال المفاوض ديفيد أراخامية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع بوتين وزيلينسكي، أمس، وبدا أنهما يؤكدان استعدادهما لترتيب لقاء في المستقبل القريب؛ لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

مفاوضات صعبة بين روسيا وأوكرانيا خلال الأيام الماضية

وكانت المفاوضات خلال الأيام القليلة الماضية صعبة، حسبما ذكرت وكالة أبناء رويترز، وقال الكرملين، إن أحد أهداف عمليته العسكرية في أوكرانيا هو استعادة جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك داخل الحدود التي تم التفاوض عليها في عام 2014.

وكانت موسكو وضعت شروطا عدة لأي عملية تفاوضية يأتي في مقدمتها اعتراف أوكرانيا بالسيادة الروسية على شبه جزيرة القرم، فضلا عن عدم انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو».