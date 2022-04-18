عاجل .. قصف روسي لـ«لفيف» الأوكرانية بـ5 ضربات صاروخية قوية

أفاد موقع قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل، بأنّ عمدة مدينة لفيف، أعلن تعرض المدينة لـ5 ضربات صاروخية قوية، دون ورود أي تفاصيل أخرى.

الحرب الروسية الأوكرانية

ودخلت العملية العسكرية الروسية يومها الـ54 على التوالي، مع زيادة الحصار على عدة مدن أوكرانية، أهمها ماريوبول الساحلية، وسط حصار من قبل القوات الروسية التي منحت القوات الأوكرانية مهلة وإنذار نهائي للاستسلام وإلقاء السلاح، لكنها رفضت، وما زال الحصار مستمرا حتى الآن وسط مخاوف من الأوكرانيين.