عاجل.. سماع دوي 3 انفجارات في لفيف الأوكرانية وتصاعد ألسنة اللهب

ذكرت قناة «سكاي نيوز»، في نبأ عاجل، أن ألسنة اللهب تتصاعد في مدينة لفيف الأوكرانية بعد سماع دوي انفجارات، وذلك ضمن آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا.

وأعلن مجلس مدينة لفيف الواقعة غرب أوكرانيا، سماع دوي 3 انفجارات قرب المدينة، بحسب «سكاي نيوز»، وهي الانفجارات التي تأتي رغم تأكيدات روسيا بأن تركيز الحرب خلال الفترة المقبلة سيكون على الشرق الأوكراني.

31 يوما على الحرب الروسية الأوكرانية

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية يومها الـ31، منذ انطلاقها فجر الخميس الموافق 24 فبراير، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقتها، إنها لحماية سكان منطقة دونباس.

وتتضارب الأرقام بين موسكو وكييف بشأن خسائر كل طرف في هذه الحرب، لكن وسط ذلك تجري محاولات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.