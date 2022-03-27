حاكم «لفيف» الأوكرانية يكشف سر الهجمات الروسية الأخيرة.. رسالة لـ «بايدن»

أعلن حاكم مدينة لفيف الأوكرانية الحدودية مع بولندا، أندري سادوفيي، عن السبب الرئيسي وراء القصف الذي تعرضت له المدينة، موضحًا أنه كان يهدف لتوجيه رسائل إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي كان في العاصمة البولندية وارسو، وفقًا لما نشرته شبكة «سكاي نيوز عربية».

وزار الرئيس الأمريكي بولندا الحدودية مع أوكرانيا، أمس الأول، والتقى عدد من المسؤولين البولندنيين، إلى جانب زيارة أجراها إلى جنود حفظ السلام الأمريكيين هناك.

لفيف: إصابة 5 أشخاص جراء الهجمات الأخيرة

وأكد حاكم لفيف، خلال مؤتمر صحفي، أن القوات الروسية أطلقت في وقت سابق عددًا من الصواريخ من البحر الأسود وبيلاروسيا، تزامنًا مع تواجد الرئيس الأمريكي جو بايدن في بولندا المجاورة، أسفر عن وقوع 5 إصابات بين المدنيين، وفقًا لـ«سكاي نيوز عربية».

وتابع سادوفيي أن الجيش الروسي عمد توصيل رسالة إلى الرئيس الأمريكي، عبر تدمير عدة أهداف في لفيف، محذرًا إياه خلالها بعدم تقديم الدعم العسكري إلى أوكرانيا خلال حربها ضد روسيا، مشيرًا إلى أن المدينة دفعت ثمن كونها أقرب جارة لبولندا، وفقًا لتصريحاته.

الدفاع الروسية : تدمير قاعدة وقود بالقرب من لفيف

وفي 26 مارس الجاري، تمكنت القوات الروسية من تدمير قاعدة وقود كبيرة بالقرب من مدينة لفيف، كانت تزود القوات الأوكرانية بالوقود في المناطق الغربية من أوكرانيا، وكذلك بالقرب من كييف ، بأسلحة جوية بعيدة المدى عالية الدقة، وفقا لتصريحات وزارة الدفاع الروسية.

وفي السياق، أعلن مجلس مدينة لفيف في وقت سابق، عن سماع دوي 3 انفجارات قرب المدينة استهدفت عدة مواقع سكنية ومدنية، مشيرًا إلى ارتفاع ألسنة اللهب في كل مكان بالمدينة، بحسب «سكاي نيوز عربية».

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية، أسبوعها الخامس على التوالي، في محاولات من الطرفين إلى تكبيد الآخر خسائر فجة، فيما يسعى الغرب الذي يمد كييف بالمساعدات العسكرية، إلى إجبار موسكو على التراجع عن موقفها وإنهاء عمليتها العسكرية في أوكرانيا.