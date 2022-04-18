أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 18-4-2022 في البنوك

سجل عدد كبير من أسعار العملات الأجنبية، اليوم الإثنين الموافق 18-4-2022 في البنوك، استقرارًا سعريًا لليوم الرابع على التوالي، ومن أبرز العملات الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي في البنك المركزي.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، وهي كما يلي:

أسعار العملات الأجنبية اليوم

جاءت أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين في البنك الأهلي المصري، على النحو التالي:

- سعر بيع الدولار 18.42 جنيه للبيع، مقابل 18.36 جنيه للشراء.

- سعر بيع اليورو 19.93 جنيه للبيع، مقابل 19.81 جنيه للشراء.

- سعر بيع الجنيه الإسترليني 24.06 جنيه للبيع، مقابل 23.90 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدينار الكويتي اليوم نحو 60.40 جنيه للبيع، مقابل 57.90 جنيه للشراء.

- سعر بيع الريال السعودي 4.91 جنيه للبيع، مقابل 4.39 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدرهم الإماراتي 5.0151 جنيه، مقابل 4.9928 جنيه للشراء.

سعر العملات في بنك مصر

سعر بيع الدولار في بنك مصر اليوم نحو 18.42 جنيه للبيع، مقابل 18.36 جنيه للشراء.

- سعر بيع اليورو 19.93 جنيه للبيع، مقابل 19.81 جنيه للشراء.

- سعر بيع الجنيه الإسترليني في بنك مصر اليوم نحو 24.06 جنيه للبيع، مقابل 23.90 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدينار الكويتي اليوم نحو 60.42 جنيه للبيع، مقابل 57.93 جنيه للشراء.

- سعر بيع الريال السعودي 4.89 جنيه للبيع، مقابل 4.91 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدرهم الإماراتي 5.0151 جنيه، مقابل 4.9928 جنيه للشراء.

وحقق الريال السعودي أعلى سعر بيع في بنك hsbc بـ4.89 جنيه، كما يعد بنك مصر الأفضل في شراء الريال السعودي بسعر 4.912 جنيه.

وعُرض الجنيه الإسترليني في بنك التعمير والإسكان بسعر 24.0621 جنيه، وبيع الدرهم الإماراتي بسعر 5.9933 جنيه، واحتل بنك مصر قائمة أفضل البنوك لشراء الدرهم الإماراتي اليوم بسعر 5.0151 جنيه.