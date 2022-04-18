سعر الدولار اليوم الإثنين 18-4-2022 في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار تبيانًا في البنوك المختلفة ومحلات الصرافة اليوم، وتمر العملات المختلفة والعملة الأمريكية بتقلبات كبيرة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على الاقتصاد، لذا نعرض فيما يلي سعره في مختلف البنوك الحكومية والخاصة، مثل البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك مصر والمصرف المتحد.

وجاء سعر الدولار اليوم الإثنين الموافق 18 أبريل كما يلي وفق المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار 18.42 جنيه للبيع، مقابل 18.36 جنيه للشراء، في البنك الأهلي المصري، اليوم الإثنين الموافق 18 أبريل الحالي.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 18.34 جنيه للشراء، و15.44 جنيه للبيع، اليوم الإثنين 18 أبريل الحالي، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.46 جنيه للبيع، مقابل 18.36 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي بالبنك، اليوم الإثنين 18 أبريل الحالي.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل الدولار في بنك الإسكندرية نحو 18.34 جنيه للبيع، مقابل 18.44 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي بالبنك، اليوم الإثنين 18 أبريل الحالي.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي سجل الدولار سعر 18.44 جنيه للبيع، مقابل 18.37 جنيه للشراء، اليوم الإثنين، 18 أبريل الحالي، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم نحو 18.43 جنيه للبيع، مقابل 18.34 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك نحو 18.34 جنيه للشراء، و15.44 جنيه للبيع.