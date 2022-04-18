من ضمن أكثر العملات تداولًا عالميًا وتحتل مرتبة كبيرة بين العملات الأخرى وتعد من بين أعلاها سعرًا، لذا دائما ما يهتم الناس بالبحث عن سعر اليورو في مختلف البنوك ومحال الصرافة لاستخدامها في التداول وغيرها.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي سعر اليورو اليوم الإثنين 18- 4-2022 في البنوك المختلفة، وشركات الصرافة وفق بداية تعاملاتها.

سعر اليورو اليوم

تباين سعر اليورو اليوم في البنوك المختلفة مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 18-4-2022، التي جاءت على النحو التالي:

سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية

بيع اليورو مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان بسعر 19.97 جنيه للبيع مقابل 19.79 جنيه للشراء.

- سجل اليورو مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي سعر 19.95 جنيه للبيع مقابل 19.82 جنيه للشراء.

- بيع اليورو مقابل الجنيه في بنك مصر بسعر 19.93 جنيه للبيع، مقابل 19.8143 جنيه للشراء.

- وسجل اليورو مقابل الجنيه في بنك «cib»، بسعر 19.97 جنيه، مقابل 19.83 جنيه للشراء.

- سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي الدولي، بلغ نحو 20.142 جنيه للبيع، مقابل 19.9613 جنيه للشراء.

- سجّل اليورو مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية 20.142 جنيه للبيع، مقابل 19.9613 جنيه للشراء.

- بلغ سعر بيع اليورو في بنك الكويت الوطني 20.142 جنيه، مقابل 19.9613 جنيه للشراء.

- وصل سعر اليورو اليوم في الأهلي اليوناني نحو 20.1202 جنيه للبيع، مقابل 19.9721 جنيه للشراء.

- سجل سعر بيع اليورو في بنك المشرق نحو 20.142 جنيه، مقابل 19.9613 جنيه للشراء.

- بلغ سعر بيع اليورو في البنك المصرف العربي الدولي 20.142 جنيه مقابل 19.9943 جنيه للشراء.

- سعر بيع اليورو في بنك بلوم 20.142 مقابل 19.9613 جنيه للشراء.

- في بنك التعمير والإسكان بيع اليورو بسعر 20.1639 مقابل 19.987 جنيه.