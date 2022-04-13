سعر اليورو اليوم الأربعاء 13-4-2022 في مصر مقابل الجنيه

تباينت أسعار اليورو في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، وحازت أسعار العملات المختلفة وأبرزها اليورو على اهتمام كبير من المواطنين منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على الاقتصاد وتسببت في اختلاف الأسعار.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة سعر اليورو نستعرض أسعاره في مختلف البنوك الحكومية والخاصة مثل بنك مصر والبنك الأهلي والبنك التجاري الدولي، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 20.16 جنيه للبيع، مقابل 20.04 جنيه للشراء، اليوم الأربعاء الموافق 13 أبريل الحالي، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

سجل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني نحو 20.16 جنيه للبيع، مقابل 20.05 جنيه للشراء، اليوم الأربعاء الموافق 13 أبريل الحالي، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 20.20 جنيه للبيع، مقابل 20.02 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر اليورو في بنك بلوم

وسجل سعر بيع اليورو في بنك بلوم 20.19 جنيه للبيع مقابل 20.02 جنيه للشراء وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، اليوم الأربعاء 13 أبريل الحالي.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

و مصرف أبوظبي الإسلامي سجل سعر اليورو به 20.11 جنيه للبيع، مقابل 19.97 جنيه للشراء، اليوم الأربعاء 13 أبريل الحالي، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وسجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 20.19 جنيه للبيع مقابل 20.02 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، الأربعاء 13 أبريل الحالي.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي 20.19 جنيه للبيع، مقابل 20.02 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك