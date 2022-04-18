الكهرباء: نتوسع في استخدام الطاقة المتجددة ووسائل النقل الكهربائية

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنّ العالم بدأ التوجه للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتوسع في الاستخدامات النظيفة للطاقة، موضحا أنّ الاتجاهات والخطوات التي اتخذتها مصر في هذا المجال، ساهمت في حصول مصر على تنظيم مؤتمر COP27 بنهاية العام في شرم الشيخ، حيث تحرص مصر على تقديم نموذج يليق بها، ويتضمن رسالة مهمة وتشجيعية للتوسع في الطاقة النظيفة.

توزيع نقاط الشحن في شرم الشيخ

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق، والإعلامي باسم طبانة، في برنامج «هذا الصباح»، المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّه جار التوسع في استخدام الطاقات المتجددة، مثل الشمس والرياح، وزيادة استخدام الطاقات الشمسية أعلى الفنادق والمباني، والتوسع في استخدام وسائل النقل الكهربائية.

ولفت حمزة، إلى أنّ نقاط الشحن ستكون موزعة بمدينة شرم الشيخ والمدن المحيطة بها، حيث اتخذت مصر خطوات مهمة بزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة، سواء طاقة الشمس أو الرياح أو الطاقات الكهرومائية، فضلا عن توقيع مذكرات للتفاهم والأعمال الاستشارية الخاصة بوضع استراتيجية لمصر في الطاقة الخضراء الفترة المقبلة، إضافة للسياسات واللوائح والحوافز التي تشجع القطاع الخاص للدخول في هذا المجال.

دور القطاع الخاص في الاقتصاد الأخضر

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنّ القطاع الخاص سيدخل في هذا المجال المهم، خاصة وأنّ مشاركة القطاع الخاص مهمة للغاية في الاقتصاد المصري بصفة عامة والاقتصاد الأخضر بصفة خاصة، مضيفا أنّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤيته، تتجه لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة، والتوسع في تصنيع السيارات والأتوبيسات الكهربائية وزيادة نقاط الشحن، ومتوقع خلال العام المقبل 2023، الوصول إلى قدرات من الطاقات المتجددة بنحو 10 آلاف ميجاوات، إضافة للمشروعات المتميزة التي وصلت لها الدولة سواء في بنبان أو جبل الزيت.