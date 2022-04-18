مع نهاية كل حلقة، ينتظر متابعي المسلسل عرض الحلقة الجديدة ويبحثون عن موعد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 17 والقنوات الناقلة بشكل مستمر، وما يمكن أن يحدث اليوم لعلاء الذي ادعى المرض خلال الحلقة الماضية.

تفاصيل الحلقة 16 من مسلسل في بيتنا روبوت 2

وحاول علاء في مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 16، الحصول على إجازة، ولكن يوسف رفض التوقيع عليها، مما دفعه للاستقالة وبعد شعوره بالحزن وعدم إيجاده فرصة عمل، يزور شهادات طبية تدّعي إصابته بمرض خطير حتى يحصل على إجازة وعندما يجد عطفًا ممن حوله ومواساتهم له في الشركة يقرر أن يعترف بتزوير المستندات الطبية، فيشعر الجميع بالغضب، ويقرر يوسف قبول الاستقالة من جديد.

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 17 والقنوات الناقلة

ومواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 17 هي كما يلي:

تُعرض الحلقة الجديدة للمرة الأولى للمسلسل في تمام الساعة 6.20 مساءً على قناة الحياة، والإعادة الساعة 1 صباحًا.

ويُعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، بشكل حصري على قناة الحياة ومنصة Watch It.

مسلسل في بيتنا روبوت 2 بطولة كل من شيماء سيف، وهشام جمال، وليلى أحمد زاهر، وعمرو وهبة.