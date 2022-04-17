مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 16.. علاء يبحث عن طريقة للحصول على إجازة

يحاول علاء مساعد يوسف الحصول على إجازة خلال أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 16، لكنه يشعر بالحيرة لأنه لا يجد أي سبب يبرر ذلك.

علاء يقدم استقالته للحصول على إجازة

يجلس علاء بجانب الروبوت زومبا، خلال مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني، ويسألها عن كيفية حصوله على الإجازة، فتطلب منه تقديم طلب، فيخبرها أن يوسف رفض الإجازة.

كما يسألها علاء عن سبب قوي يجعله يحصل على إجازة من العمل، فتخبره أن يدعي أن لديه حالة وفاة، لكنه يخبرها أنه «قتل عائلته بالكامل للحصول على إجازة، كما أن زوجته لبني تعمل معه وبالتالي لن يستطيع الكذب».

وتخبره زومبا أن السبب التالي، هو تقديم استقالة، حتى يشعر يوسف بالخوف من فقدانه بالعمل ويوافق على الإجازة، وبالفعل ينبهر علاء بالفكرة ويبدأ في تنفيذها.

يدخل علاء مكتب يوسف، ويقوم بتقديم استقالته، لكن يوسف يقبلها فورًا، وعندما يعترض علاء، يتصل بزوجته لبني ويخبرها أنه تقدم باستقالته وقبلها، وعليها أن تجهز لمقابلات عمل لاختيار مهندس بديل، وأنه سيتوجه إليها لتصفية السلف التي حصل عليها، وتسليم العهدة.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

يعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، بشكل حصري على شاشة قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية، ويتمّ في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتكون الإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في العاشرة صباح اليوم التالي

والمسلسل من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقى، ومي دياب.