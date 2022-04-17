مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 16.. علاء يدعي إصابته بمرض خطير

توالت أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 16، عندما حاول علاء الحصول على إجازة، ولكن أمام إصرار يوسف على الرفض، قام بتقديم استقالته، وقبلها يوسف، وأصبح علاء عاطلا عن العمل.

علاء يدعي إصابته بمرض خطير

وفي محاولة من علاء للعودة للعمل مرة أخرى، خلال أحداث حلقة اليوم من مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 16، قام بتزوير شهادات طبية تدعي إصابته بمرض خطير، حتى يحصل على إجازة، ومن ثم يشعر يوسف ولبني بالذنب فيرفض الاستقالة ويوافق على إجازة علاء.

ويتجمع موظفو الشركة حول علاء لمواساته، وتحقيق طلباته، لكنه يعترف أنه قام بتزوير المستندات الطبية، فيشعر الجميع بالغضب، ويقرر يوسف قبول الاستقالة من جديد.

وحتى يعود علاء للعمل مرة أخرى، يكون عليه التقدم للمقابلات الشخصية للعمل من جديد واثبات مهاراته، وأن يقدم هذا أمام زوجته لبني، لكنه يواجه الأمر بسخرية قائلا «في حد يقابل الوحش في المرحلة الأولى».

ويطلب علاء من إحدي المتقدمات في حالة طول مدة مقابلة العمل، أن تتصل بوالدته وتخبرها أنه يحبها.

أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلة 16

ويُعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، بشكل حصري على شاشة قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية في تمام الساعة 6:20 مساءً، والإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في العاشرة صباح اليوم التالي.

والمسلسل من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقى، ومي دياب.