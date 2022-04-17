ينتظر متابعو مسلسل في بيتنا ربوت 2، ما سيحدث لـ يوسف وموظفي شركته، بعد تعرضهم للاختطاف، من جانب منيع كبير المطاريد في الجبل، بسبب هادي «الأوفيس بوي»، ويحاول يوسف وموظفوه التوسل إليه ليتركهم، وبالفعل يوافق منيع مقابل شروط خاصة، ومن هنا زادت عمليات البحث عن المسلسل عن مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 بطولة شيماء سيف الحلقة 16 والقنوات الناقلة.

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 بطولة شيماء سيف الحلقة 16 والقنوات الناقلة

ومواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 بطولة شيماء سيف الحلقة 16، نستعرضها من خلال التقرير التالي، وتُعرض للمرة الأولى الساعة 6.20 مساءً على قناة الحياة، والإعادة الساعة 1 صباحًا، وتعرض الإعادة الثانية الساعة 10.30 صباح اليوم التالي.

أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2

وشهدات أحداث المسلسل الكوميدي، قيام لذيذ ويوسف بالتجارة في الآثار المهربة، تحت ضغط من كبير المطاريد منيع، في مقابل أن يقوم بالإفراج عنهم وعن موظفي الشركة، إلا أن الأمور تزداد تعقيدا بعدما طلب منيع من يوسف تسليم آثار مهربة مزيفة لتاجر آثار منافس له، والحصول منه على أموال الصفقة وتسليمها إلى منيع.

ويضطر يوسف للموافقة، ويذهب مع لذيذ إلى المكان المخصص لتسليم الآثار، ويكتشف تاجر الآثار أنها مزورة، ويتعرضان لإطلاق نار.

يذكر أنَّ مسلسل في بيتنا روبوت 2 بطولة كل من هشام جمال وليلى أحمد زاهر وشيماء سيف وعمرو وهبة.