«يوسف» بيذاكر لـ«لذيذ» و«زومبا» في أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 16

يستعد المهندس يوسف لتجهيز الروبوت لذيذ وزومبا لمسابقة الروبوتات في أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 16، من خلال تعليمهما الأمثال الشعبية.

علاء يذاكر للروبوت لذيذ وزومبا

تكشف أحداث مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني، محاولة يوسف أن يقوم بتعليم الروبوت لذيذ وزومبا بعض المعلومات العامة، ومنها معاني الأمثال الشعبية، لأنه لا يعرف طبيعة المسابقة الجديدة.

وخلال المذاكرة يدخل علاء على يوسف المكتب، ويسأله عما يفعل، فيطلب من زومبا أن تقول مثل ينطبق على علاء فتختار «ديل الكلب عمره ما يتعدل» أو «القرد في عين أمه غزال» لكن يوسف يوقفها ويخبرها يكفي إهانات لمساعدة.

ويسأله علاء هل يقوم بتأهيلهما للمسابقة أم لمشاجرة، ويدافع يوسف عن نفسه قائلا إن «مش عارف المسابقة عن إيه».

تدخل هدير السكرتيرة المكتب، وتطلب أن تتحدث مع لذيذ خطيبها، وعندما يرفض يوسف تخبره أنها تريد التحدث في بعض الأعمال، فيوافق، ويخرج معها لذيذ.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

يعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، بشكل حصري على شاشة قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية، ويتمّ في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتكون الإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في العاشرة صباح اليوم التالي.

وهو من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقى، ومي دياب.