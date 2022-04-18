الأسعار المرتفعة للقمح تهبط بصادرات كندا.. ثالث أكبر مُصدر عالمي

أظهرت البيانات الصادرة عن لجنة الحبوب الكندية اليوم الإثنين 18 أبريل، أن صادرات القمح الكندي العادي تراجعت بأكثر من 64% خلال الأسبوع إلى 67400 طن متري في الأسبوع المنتهي في 10 أبريل، وانخفضت صادرات القمح للسنة التسويقية 2021-22 (أغسطس- يوليو) حتى 10 أبريل بنسبة 42% على أساس سنوي بمقدار 7.9 مليون طن متري.

كندا ثالث أكبر مُصدر عالمي

في عام 2020-2021، صدرت كندا -ثالث أكبر مُصدر عالمي- إجمالي 35.2 مليون طن متري من القمح، ومع ذلك، كانت الصادرات ضعيفة وسط نقص في الفائض بسبب ضعف الإنتاج، إذ يُنظر إلى إنتاج القمح هذا العام على أنه الأدنى منذ أكثر من 14 عامًا بسبب الصيف الدافئ والجاف.

الزراعة والأغذية الزراعية في كندا

وقدرت الزراعة والأغذية الزراعية في كندا، في تحديثها لشهر مارس 2022، صادرات البلاد من القمح بنحو 15.5 مليون طن متري في عام 2021-2022، وقالت إنه من المرجح أن تحصد كندا 21.7 مليون طن من القمح في عام 2021-2022، انخفاضًا من 35.2 مليون طن في العام السابق.

وأشارت لجنة الحبوب الكندية، إلى أنَّ صادرات الحبوب تراجعت مؤخراً حيث بدأت أسعار القمح الكندي في الارتفاع (4% على أساس شهري) وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة من منطقة البحر الأسود التي تشهد حرباً بين روسيا وأوكرانيا، وظروف الجفاف.

انخفاض صادرات كندا

وأظهرت البيانات انخفاض صادرات كندا من القمح القاسي في الأسبوع المنتهي في 10 أبريل إلى 42900 طن متري من 53600 طن في الأسبوع السابق، بينما بلغ إجمالي صادرات القمح الصلب خلال الفترة من 1 أغسطس 2021 إلى 10 أبريل 1.7 مليون طن متري، بانخفاض يقارب 60% على أساس سنوي.

وفقًا لبيانات ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس، تمّ تقييم القمح الكندي الغربي الأحمر الربيعي عند 459.48 دولار للطن المتري في 14 أبريل، بانخفاض 7.17 دولار، ومن المتوقع أن تدعم أسعار تصدير القمح الكندي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

صادرات القمح المجمعة لروسيا وأوكرانيا

تظهر التقديرات أنَّ صادرات القمح المجمعة لروسيا وأوكرانيا خلال العام التسويقي 2021-22 تمثل 26% من التجارة العالمية، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، ومع ذلك، فإن ضعف الطلب من المشترين وسط ارتفاع الأسعار قد يضعف الصادرات على المدى القريب.