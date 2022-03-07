لتعويض غياب روسيا وأوكرانيا.. كندا ترفع صادرات القمح إلى 34%

أظهرت بيانات لجنة الحبوب الكندية الصادرة يوم أمس الأحد، أن الصادرات الكندية من القمح العادي ارتفعت بنسبة 34% تقريبًا، لتصل إلى 281600 طن متري في الأسبوع المنتهي في 27 فبراير، ومع ذلك، فقد ظلت صادرات القمح الشائعة للسنة التسويقية 2021-22 (أغسطس - يوليو) حتى 27 فبراير، منخفضة بشكل حاد خلال العام.

كندا تشحن 6.9 مليون طن قمح خلال 6 أشهر

خلال الفترة من 1 أغسطس 2021، حتى 27 فبراير 2022، شحنت كندا 6.9 مليون طن متري من القمح العادي، بانخفاض 39.6% عن نفس الفترة في 2020-21، وجاءت الزيادة في صادرات الحبوب الغذائية خلال الأسبوع المنتهي في 27 فبراير، بسبب زيادة الطلب على المحصول الكندي مع غزو روسيا لأوكرانيا، وتوقف الشحنات القادمة من البحر الأسود تقريبًا.

وفي عام 2020-2021، صدرت كندا ما مجموعه 26.4 مليون طن من القمح، ومع ذلك، فمن المرجح أن تظل الصادرات ضعيفة خلال السنة التسويقية من 2021-22، بسبب نقص الفائض القابل للتصدير، إذ خفضت هيئة الزراعة والأغذية الزراعية في كندا، تقديرات صادرات البلاد من القمح، بمقدار 1 مليون طن متري، لتصل إلى 15.4 مليون طن متري في 2021-22، في تحديث فبراير.

ويُنظر إلى إنتاج القمح الكندي في 2021-2022، على أنه الأدنى منذ أكثر من 14 عامًا، بسبب الصيف الدافئ والجاف، ومن المرجح أن تحصد كندا 21.7 مليون طن متري من القمح خلال الفترة من 2021، بانخفاض حاد عن 35.2 مليون طن في العام السابق، وفقًا لمركز مصايد الأسماك في كندا.

متوسط سعر القمح يرتفع إلى 17% خلال شهر

قيمت ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس، القمح الكندي بسعر 465.91 دولارًا /طن متري في 4 مارس، وتقييم بزيادة 10.56 دولارًا أمريكيًا/ طن متري، وارتفع متوسط أسعار القمح في كندا، بنسبة 17% تقريبًا خلال الشهر، ومن المتوقع أن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا ،أن تقدم بعض الدعم لأسعار تصدير القمح الكندي.

وتشير التقديرات إلى أن صادرات روسيا وأوكرانيا من القمح مجتمعة خلال العام التسويقي 2021-22 تمثل 23% من التجارة العالمية، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، بينما تأتي كندا في المركز الخامس، من حيث ترتيب الدول الأكثر إنتاجا للقمح.