توتر مستمر.. الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي ويتوغل في غزة ويخلي الأقصى

صرح مدير المسجد الإبراهيمي «غسان الرجبي»، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت المسجد أمام المسلمين لمدة يومين «اليوم الإثنين وغدًا الثلاثاء»، بحجة الأعياد اليهودية، ولن يُسمح للمسلمين الدخول له مطلقًا.

واستنكر مدير المسجد الإبراهيمي بسط سيطرة الاحتلال على المسجد بقوة السلاح، واغتصاب جزء كبير منه لتخصيصه للمستوطنين الإسرائيليين، وفي المسجد الأقصى، أخلت شرطة الاحتلال باحات الأقصى بعد اقتحامه لليوم الرابع على التوالي لتأمين دخول عدد من المستوطنين الإسرائيليين.

إصابات في صفوف الفلسطينيين

وفي الضفة الغربية، أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات وسط مدينة الخليل، وأوضحت مصادر فلسطينية محلية لوكالة «معا»، الفلسطينية، بأن إصابة الشاب الفلسطيني في الركبة جراء رصاصة أطلقها قناصة الاحتلال الإسرائيلي، فيما تم نقله إلى المستشفى وصُنفت الإصابة بين المتوسطة والخطيرة.

واندلعت المواجهات بعد مسيرة نُظمت بدعوة من نادي الأسير الفلسطينية وهيئة شؤون الأسرى بالخليل، تضامنًا مع الٍأسرى بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني.

وشارك في المسيرة مئات الفلسطينيين الذين رددوا هتافات داعمة للأسرى، كما نددوا بالصمت الدولي تجاه تصرفات الاحتلال الإسرائيلي مع الأسرى بالسجون.

وفي السياق، أصاب رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين فلسطينيين بجروح تنوعت بين الخطيرة والحرجة، وذلك خلال اقتحام، فجر اليوم، لبلدة اليامون قضاء جنين. وبحسب تقارير فلسطينية، نفذ جيش الاحتلال اقتحامات لجنين، صباح اليوم، ووقع إطلاق نيران في اليامون المجاورة أصيب فيها شابين بجروح خطيرة، وبحسب تقرير صدر عن وزارة الصحة الفلسطينية، فإن إحدى الإصابتين في الرأس والرقبة وصُنفت بالحرجة، فيما أصيب الآخر في الظهر.

توغل الاحتلال في غزة

وفي قطاع غزة، نفذت آليات الاحتلال العسكرية توغلًا، صباح اليوم، شرق بلدة بيت خانون شمال القطاع، ونقلت وكالة «معًا» عن شهود عيان أن 10 آليات عسكرية توغلت لعشرات الأمتار خارج السياج الأمني، بالإضافة إلى أنها شرعت في أعمال تجريف وسط إطلاق نار متقطع من قبل جنود الاحتلال، بالإضافة إلى تحليق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية.