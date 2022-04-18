أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 18-4-2022.. استقرار ملحوظ في الأسواق

واصلت أسعار الحديد والأسمنت استقرارها اليوم الإثنين الموافق 18 أبريل 2022، حيث ما زال سعر طن الحديد والأسمنت مستقرا اليوم، دون أي تغيير عن أسعار أمس، بينما اختلفت أسعار مواد البناء للمستهلك، في الأسواق المحلية بين محافظة وأخرى، حيث يزيد سعر بيع الطن في المحافظات البعيدة، بسبب تكلفة النقل.

واستقر سعر طن حديد التسليح، حيث تراوح بين 19 و20 ألفًا، فيما سجل سعر بيع طن الأسمنت، بين 1313 و1330 جنيها.

أسعار الحديد اليوم الإثنين 18-4-2022

- سجل سعر بيع الطن من حديد عز 20 ألف جنيه.

- سجل سعر طن حديد بشاي 20 ألف جنيه.

- سجل سعر بيع الطن من حديد العتال 19700 ألف جنيه.

- سجل سعر بيع الطن من حديد سرحان 19700 ألف جنيه.

- سجل سعر بيع الطن من حديد عطية 19700 ألف جنيه.

- سجل سعر بيع الطن من حديد العشري 19700 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 18-4-2022

وسجل سعر بيع طن الأسمنت، استقرار واضحا في الأسواق المحلية بجميع المحافظات، وجاءت الأسعار كما يلي:

- سجل سعر بيع الطن من أسمنت الشركة العربية للأسمنت 1330 جنيها.

- سجل سعر بيع الطن من أسمنت السويدي 1330 جنيها.

- سجل سعر بيع طن الأسمنت من الشركة العربية للأسمنت «النصر» 1310 جنيهات.

- سجل سعر بيع طن أسمنت ووادي النيل 1313 جنيها.

- سجل سعر بيع طن أسمنت العسكري 1323 جنيها.

- سجل سعر بيع طن أسمنت سيناء 1323 جنيها.

- سجل سعر بيع طن أسمنت حلوان 1325 جنيها.

- سجل سعر بيع طن أسمنت السهم 1315 جنيها.