أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 17- 4- 2022.. متباينة

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 17-4- 2022، تباينًا سعريًا ليستقر سعر طن الحديد ويتراجع طن الأسمنت بحدود تراوحت بين 10 و20 جنيهًا للطن الواحد.

واستقر سعر طن حديد التسليح عند مستويات 19 ألفًا و700 جنيه و20 ألف جنيه، فيما تراوح سعر بيع طن الأسمنت بين 1313 و1330 جنيهًا، وتأثرت أسعار لمواد البناء بارتفاع أسعار خامات الحديد والأسمنت عالميًا نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع سعر صرف الدولار، وهو ما انعكس سلبًا على السوق العقارية.

وتختلف أسعار مواد البناء اليوم للمستهلك من محافظة إلى أخرى، إذ يزيد سعر الطن في المحافظات البعيدة، وفقًا لتكلفة النقل.

الدولة تراقب سوق الحديد والأسمنت يوميًا

وتوقع أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، مزيد من الارتفاع خلال تلك الفترة بسبب رمضان وعيد الفطر المبارك والإجازات.

أسعار الحديد اليوم الأحد 17-4-2022

وسجّل سعر طن الحديد والأسمنت في كل المحافظات ثباتًا، اليوم الأحد، في كل المحافظات، وجاءت أسعار الحديد كالتالي:

- حديد عز بسعر 20 ألف جنيه.

- حديد بشاي بسعر 20 ألف جنيه.

- حديد العتال بسعر 19700 ألف جنيه.

- حديد سرحان بسعر 19700 ألف جنيه.

- حديد عطية بسعر 19700 ألف جنيه.

- حديد العشري بسعر 19700 ألف جنيه.

أسعار الخامات عالميًا

ووفقا للأسعار المعلنة فى أسواق الصلب العالمية اليوم الأحد بلغت أسعار الخردة 637 دولارًا / طن وأسعار خام الحديد 155 دولارًا / طن، فيما تراوحت أسعار مربعات الصلب – البيلت – ما بين 720 و740 دولارًا للطن، فيما سجلت أسعار حديد التسليح ما بين 950 و980 دولارًا / طن ولفائف الأسلاك 1050و1120 دولارًا / طن، ولم يتم الحصول على أسعار بعض منتجات الحديد والصلب بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الأسمنت اليوم الاحد 17-4-2022

وتراجع سعر طن الأسمنت في كل المحافظات وسط هدوء في الطلب، بحدود تراوحت بين 10و20 جنيهًا للطن، وجاءت الأسعار كالتالي:

- الأسمنت المسلح للشركة العربية للأسمنت 1330 جنيهًا.

- أسمنت السويدي 1330 جنيهًا.

- الشركة العربية للأسمنت «النصر» 1310 جنيهات.

- أسمنت ووادي النيل بسعر 1313 جنيهًا.

- أسمنت العسكرى 1323 جنيهًا.

- أسمنت سيناء بسعر 1323 جنيهًا.

- أسمنت حلوان بسعر 1325 جنيهًا.

- أسمنت السهم بسعر 1315 جنيهًا.