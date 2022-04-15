أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 15 أبريل في الأسواق

شهدت أسعار الحديد والأسمنت عمليات بحث كبيرة من المواطنين بشكل يومي، حيث يهتم المواطنون بمتابعتها لأهميتها في التأثير على أسعار الشقق بمختلف المناطق في محافظات مصر، واختلفت أسعار الحديد والأسمنت باختلاف الشركة.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار مواد البناء في الأسواق، خلال الأيام السابقة، نستعرض الأسعار في الشركات المختلفة وذلك على النحو التالي:

أسعار الحديد اليوم

تباينت أسعار الحديد في الأسواق اليوم الجمعة الموافق 15 أبريل حيث سجل سعر طن حديد المعادي 19700 جنيه، وجاء سعر طن حديد الكومي 19700 جنيه، وسجل سعر طن حديد مصر ستيل 19700 جنيه.

كما تراوح سجل سعر طن حديد العتال بين 19700 جنيه، حتى 20000 جنيه، كما اختلف سجل سعر طن حديد سرحان بين 19700 جنيه، حتى 20000 جنيه، وتراوح سعر طن حديد المراكبي بين 19700 جنيه، حتى 20000 جنيه.

وسجل سعر طن حديد عز 20000 جنيه، كما سجل سعر طن حديد بشاي 20000 جنيه، وسجل سعر طن حديد المصريين بين 20000 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

وتباينت أسعار الأسمنت في الأسواق حيث سجل سعر طن الأسمنت في شركة المنيا للأسمنت 1330 جنيهًا، وسجل سعر طن الأسمنت في شركة أسمنت وادي النيل بين 1330 جنيهًا و1340 جنيهًا.

كما سجل سجل سعر طن الأسمنت في شركة أسمنت سيناء 1340 جنيهًا، وسجل سعر طن الأسمنت في الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف 1340 جنيهًا، وسجل سعر طن الأسمنت في شركة العريش للأسمنت بين 1340 جنيهًا و1350 جنيهًا، كما سجل سعر طن الأسمنت في شركة أسمنت حلوان بسعر 1350 جنيهًا.

وجاء سعر طن الأسمنت في شركة لافارج للأسمنت 1350 جنيهًا، كما سجل سعر طن الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1330 جنيها بالنسبة للنصر أما الحديد المسلح في الشركة جاء سعر الطن منه 1355 جنيهًا، وسجل سعر طن الأسمنت في شركة حلوان من 1350 جنيها حتى 1355 جنيها، كما سجل سعر طن الأسمنت في شركة السويدي من 1355 جنيها حتى 1360 جنيها.