أسعار الحديد اليوم السبت 16 أبريل 2022 في الأسواق المحلية

ترتفع معدلات البحث على مواقع البحث العالمية ومنها «جوجل» عن أسعار الحديد اليوم في الأسواق المحلية، خاصة بعد انتشار إعلانات عن مصانع الحديد التي تستخدم تقنيات حديثة توفر في المباني وتزيد من قوتها وصلابتها ضد الحوادث الطبيعية.

وفي إطار حرص موقع «الوطن» على الإجابة على التساؤلات التي تهم المواطنين تعرض البوابة في السطور التالية أسعار الحديد اليوم السبت الموافق 16 أبريل في الأسواق المحلية، وفق تقرير شعبة مواد البناء في الغرف التجارية العامة.

أسعار الحديد اليوم

ووفق المعلن من الغرف التجارية، فقد تراوح سعر طن الحديد ما بين 19700 جنيهًا وحتى 20 ألف جنيهًا تسليم أرض المصنع، ويتم إضافة تكلفة النقل ومكسب تجار الجملة.

وسجل سعر طن حديد المعادي والكومي والعشري ومصر ستيل والمراكبي وسرحان وعطية والعتال 19700 جنيهًا للطن الواحد، بينما جاء السعر الأعلى في حديد عز وبشاي، والمصريين حيث وصل سعر الطن نحو 20 ألف جنيهًا.

أسعار الأسمنت اليوم

وتباينت أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية اليوم السبت الموافق 16 أبريل، ليتراوح سعر الطن ما بين 1330 جنيهًا، وحتى 1360 جنيهًا، تسليم أرض المصنع، ويضاف إليها تكلفة النقل ومكسب تجار الجملة، وجاءت الأسعار كالآتي:

جاء سعر الأسمنت في شركة العربية للأسمنت «النصر» وشركة المنيا للأسمنت «المعلم» وأسمنت وادي النيل بنحو 1330 جنيهًا للطن.

بينما يرتفع السعر لنحو 1340 جنيهًا للطن في شركة مصر للأسمنت قنا «المسلة» والشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف «العسكري بني سويف» وأسمنت سيناء «سيناء 42.5»، والعريش للأسمنت «العسكري».

وسجل سعر الأسمنت في الشركة «لافارج» للأسمنت «المخصوص» وأسمنت حلوان، بسعر يصل لـ1550 جنيهًا لطن الأسمنت، ووصل سعر الشركة العربية للأسمنت «المسلح» وشركة الأسمنت للسويدي بسعر 1360 جنيهًا للطن.