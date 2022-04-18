تصدير 46 ألف طن فوسفات وتداول 5 آلاف طن بضائع بمواني البحر الأحمر في 24 ساعة

شهدت حركة تداول البضائع بمواني الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر نشاطا ملحوظا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية حيث غادرت ميناء سفاجا السفينة بحمولة 46000 طن فوسفات تصدير إلى الهند والسفينة بوسيدن اكسبريس بعدد 107 شاحنة بحمولة 2697 طن بضائع عامة ومتنوعة و 9 ملاكي وتم أيضا مغادرة السفينة الحرية بعدد 74 شاحنة بحمولة 1806 طن بضائع عامة ومتنوعة و 9 شاحنة فارغ وذلك حسب بيان هيئة مواني البحر الأحمر.

حركة تداول موانئ البحر الأحمر

وأفاد بيان هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الإثنين بأنه الموانئ شهدت نشاطا ملحوظاً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث تم تداول 52570 طن بضائع عامة متنوعة و318 شاحنة و 12 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 7 سفن.

واعلنت الهيئة وصول سفينتي بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 5 سفن بضائع عامة ومتنوعة ، واجمالي السفن المتراكية علي الأرصفة 11 سفن، ومن المنتظر دخول سفينة جديدة اليوم.

صادرات وواردات بمواني البحر الأحمر

وبلغت حركة الصادرات تداول 52062 طن بضائع عامة ومتنوعة و248 شاحنة و 11 سيارة، بينما بلغت حركة الواردات تداول 508 طن بضائع عامة ومتنوعة و 70 شاحنة وسيارة ملاكي.

و استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان، حيث جرى استقبال 27 شاحنة بحمولة 508 طن بضائع عامة و 43 شاحنة فارغة وسيارة ملاكي وتصدير 67 شاحنة بحمولة 1559 طن بضائع عامة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 528 راكبا بموانيها.