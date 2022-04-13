فنادق الغردقة ومرسى علم تستقبل 12 ألف سائح على متن 79 رحلة طيران

استقبلت فنادق الغردقة ومرسى علم نحو 12 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية، اليوم الأربعاء، على متن رحلات قادمة من مطارات أوروبا، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، حيث شهد مطارا الغردقة ومرسى علم وصول السائحين على متن 79 رحلة طيران، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

ارتفاع نسبة الرحلات السياحية الوافدة إلى مطارات الغردقة ومرسى علم

من جهته، أوضح عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن هناك ارتفاعا في عدد رحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطاري مرسى علم والغردقة الدوليين، لافتاً في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطاري مرسى والغردقة من جنسيات فرنسا وألمانيا بولندا والتشيك وارمينا وليتوانيا وهولندا وسويسرا وإنجلترا وصربيا والنمسا واستونيا ورومانيا وتركيا واليونان والدنمارك ومالطا وبلغاريا والمجر، مشيرا إلى أن الرحلات الألمانية هي الأكثر وصولا لمطار الغردقة الدولي.

ارتفاع نسبة الإشغالات في الفنادق والمنتجعات السياحية

وأوضح الخبير السياحي بالبحر الأحمر أن فنادق ومنتجعات البحر الأحمر تشهد انتعاشة سياحية تزامنا مع ارتفاع معدل حركة الطيران، حيث ارتفعت نسبة الإشغالات لأعلى معدل لها منذ جائحة كورونا، ووصلت نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 60%، وتتصدّر السياحة الألمانية المشهد في الغردقة، والسياحية الإيطالية والبولندية في مرسى علم، مشيرا إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق خلال الأيام القادمة تزامنا مع بدء موسم الصيف وأعياد شم النسيم.