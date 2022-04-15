صور.. وفد تشيكي يتفقد فنادق الغردقة لبحث زيادة الرحلات السياحية

استقبلت الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة وفدًا من التشيك يضم ممثلي شركات السياحة العاملة في السوق السياحي التشيكي، لمراجعة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة داخل الفنادق طبقا للضوابط واشتراطات منظمة السياحة العالمية، وذلك لبحث زيادة عدد الرحلات السياحية الوافدة من روسيا إلى فنادق ومنتجعات مدينة الغردقة. .

وفد تشيكي يتفقد فنادق الغردقة

كشف سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية والخبير السياحي بفنادق الغردقة، أن وفدًا من التشيك يضم ممثلي شركات السياحة العاملة في السوق السياحي التشيكي، أجرى جولة تفقدية لعدد من الفنادق والمنتجعات السياحية شمال مدينة الغردقة.

أشار جمعة في تصريحات لـ «الوطن»، اليوم الجمعة، أن الوفد تفقد إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة داخل الفنادق في الغردقة طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها منظمتي الصحة والسياحة العالمية.

وأضاف أن جولة الوفد التشيكي شملت تفقد الغرف ونظافتها وإجراءات التسكين وحمامات السباحة، والتأكد من تطبيق المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي في المطاعم وعلى حمامات السباحة والشواطئ.

ارتفاع نسبة حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة من التشيك

أشاد الوفد التشيكي بإمكانيات الفنادق والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في فنادق الغردقة، بحسب جمعة، لافتًا إلى ارتفاع معدلات حركة السياحة التشيكية الفترة المقبلة حيث تستقبل مطارات الغردقة ومرسى علم أكثر من 30 رحلة طيران قادمة من التشكيك تقل الآلاف من السائحين الأجانب.

واستقبل مطار مرسى علم الدولي استقبل أمس الخميس 19 رحلة طيران دولية أوروبية، كما استقبل مطار الغردقة الدولي 81 رحلة طيران منتظمة وشارتر من مختلف المطارات الأوروبية، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.