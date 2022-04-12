خيام بدوية على شواطئ الغردقة تجذب أجانب ومصريين لمائدة الإفطار

انتشرت في الآونة الأخيرة الخيمة البدوية على شواطئ الغردقة، التي تعتبر من أهم تراث قبائل البحر الأحمر، تزامناً مع ايام شهر رمضان المبارك، حيث يتم تقديم َوجبات وأكلات تشتهر بها المنطقة، مثل «المندي»، وأهم مشروب لدى قبائل البحر الأحمر، َوهو مشروب «الجبنة»، حيث تجذب الخيمة البدوية المصريين والأجانب، الذين يتوافدون عليها للاستمتاع بالطبيعة الخلابة على شواطئ الغردقة.

إقبال على الإفطار في الخيمة البدوية

وقال «أبو يوسف» من قبائل العرب بالبحر الأحمر، إن الخيمة البدوية على شواطئ الغردقة جذبت إليها السائحين الأجانب والمصريين، الذي يتوافدون عليها منذ وقت العصاري، والاستمتاع بالجلوس على الشاطئ لقراءة القرآن، أو َسماع الموسيقى، أو ممارسة أي هواية، حتى وقت أذان المغرب.

ويحرص رواد الخيمة البدوية على شواطئ الغردقة في البحر الأحمر، على تناول «المندي»، الذي يتم تجهيزه وتسويته في باطن الأرض على نار الفحم، ثم تناول المشروب الرسمي لقبائل البحر الأحمر، وهو مشروب «الجبنة»، عبارة عن حبيبات القهوة المحمصة والمطحونة على الفحم.

«المندي» يجذب الصائمين على الإفطار

وأوضح «أبو يوسف» طريقة عمل لحم «المندي» المدفون في الأرض، بأنه يتم إعداد حفرة عميقة في باطن الأرض بحجم «برميل»، ثم يتم إشعال النيران في الفحم، وتُشعل حتى تتحول إلى جمر، ثم يتم تجهيز لحم الخروف ويوضع الزيت والقرنفل والهيل والقرفة والملح والكمون والفلفل الأسود في قدر عميق، وإضافة البهارات المشكلة والملح والزعفران، ثم تُضاف اللحمة وتُتبل جيداً.

بعد ذلك، يتم وضع اللحم ويُغطى البرميل ويُترك لمدة ساعتين في باطن الأرض، ثم يخرج البرميل، ويوزع في طبق كبير وترص قطع اللحم عليه ليقدم طبق المندي مع شرائح من الطماطم والليمون.

وعن تناول مشروب «الجبنة» بعد الإفطار على شواطئ الغردقة، أوضح «أبو يوسف» أن هذا المشروب من تراث قبائل البحر الأحمر، وانتشرت فى الآونة الأخيرة خيام أُعدت خصيصاً لعمل القهوة العربية على شواطئ الغردقة، تزامناً مع انتعاش السياحة وإقبال السائحين على تناولها على شواطئ البحر، وقت غروب الشمس.