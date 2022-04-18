انتعاش مبيعات المراوح المحمولة قبل العيد.. سعرها 100 جنيه وقابلة للشحن

انتشرت المراوح المحمولة بشكل كبير في كافة الأسواق خاصة في سوق «حارة اليهود»، حيث ازداد الإقبال عليها قبل عيد الفطر ومع دخول الصيف، وقال تجار بالسوق، إن مبيعاتهم من المراوح المحمولة انتعشت خلال هذه الفترة، لرخص سعرها وخفة وزنها حيث يمكن حملها فى أي مكان فى الحدائق والمصايف وفقا لقوله.

وقال محمد الشيمي، تاجر بحارة اليهود، إن أسعار المراوح المحمولة في متناول الجميع وتباع بسعر 100 جنيه للمراوحة الواحدة، وتباع جملة بسعر 55 جنيهًا وتدار بالبطارية، مؤكدًا أن تشغيلها يستمر لفترة طويلة كباقي الأجهزة شرط عدم إساءة استخدامها.

وتستخدم المروحة المحمولة، كمروحة يد صغيرة قابلة لإعادة الشحن، أو كمروحة صغيرة للاستخدام داخل المنزل وخارجه، وللاستخدام في أثناء السفر والتنقل ومناسبة للأطفال، ويوجد منها جميع الألوان.

انتعاش الإقبال على المراوح الكهربائية

وفي المقابل، قال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات والأجهزة المنزلية، إن الإقبال على المراوح الكهربائية انتعش بشكل كبير بداية من أول شهر أبريل، موضحًا أن ذلك يحدث عادةً مع بداية فصل الصيف، ثم يرتفع إلى أن يصل لذروته مع منتصف شهر يوليو.

وأوضح أن هناك ارتفاعًا في الأسعار في حدود 10% بالسوق المحلية، بسبب ارتفاع أسعار الخامات عالميًا، لكنه أكد أن الأيام المقبلة لن تشهد مزيد من الارتفاع، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه والقيود الاستيرادية وارتفاع أسعار الخامات الصناعية، كان له مردود مباشر على أسعار مدخلات تصنيع المراوح المستوردة.

ولفت «هلال»، إلى أن هناك تحوّلًا كبيرًا في عدد من المستهلكين لشراء البدائل من المراوح مقابل التكيفيات، والابتعاد عن تحمُّل تكلفة الكهرباء المرتفعة الناتجة عن استخدام التكييفات فى ظل ارتفاع أسعار الكهرباء الحالي.

أسعار المراوح عام 2022

- تباع المراوح الجاك الحائط بسعر 1899 جنيها.

- تباع المراوح الإستاند 16 بوصة بريموت بسعر 869 جنيها.

- المراوح السقف 56 بوصة لون أبيض 3 ريشة تباع بسعر 410 جنيهات.