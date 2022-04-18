ما الفرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح؟ دار الإفتاء تجيب.. «فيديو»

يعد سؤال ما الفرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح؟ من الأسئلة الشائعة في الدين الإسلامي، وتشهد محركات البحث عمليات مكثفة لمعرفة هل يوجد في الأساس فرق أم كلاهما نفس الصلاة، أي تكون صلاة الفجر وصلاة الصبح هما صلاة واحدة، ولحسم الإجابة على هذا السؤال، قامت دار الإفتاء المصرية ببث مباشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأجابت عن هذا السؤال.

الفرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح

قد يختلط الأمر على البعض فيما يخص الفرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح، وحسمت الإفتاء الإجابة على هذا السؤال حتى لا يثير الجدل بين الناس، خاصة وأن هناك اختلاط في الأمر على البعض.

وقالت دار الإفتاء المصرية، ممثلة في الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء: «لا يوجد فرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح فكلاهما صلاة واحدة».

صلاة الفجر وصلاة الصبح

وأضاف ممدوح، ردًا على سؤال ما الفرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح؟، أنّ هناك اعتقاد خاطئ لدى البعض بأن صلاة الفجر تكون قبل شروق الشمس وصلاة الصبح بعد الشروق.

وبيّن أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن العلماء قالوا إن المطلوب من المسلم حين يؤذن للفجر أن يصلي ركعتين خفيفتين سنة، فإذا فرغ منهما فعليه أن يصلي الفريضة وهي ركعتان، يقرأ في كل ركعة بفاتحة وسورة .

ماذا تفرق صلاة الصبح عن صلاة الفجر

ولفت الشيخ أحمد ممدوح، أنّ الفرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح، أن الأولى فريضة، وتؤدى جماعة في المسجد مثله مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء، مستكملاً: «يُطلق على السنة القبلية لصلاة الصبح ركعتي الفجر، لقوله -صلى الله عليه وسلم ركْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»، أخرجه مسلم في صحيحه.

وصلاة الفجر أو صلاة الصبح، أول الصلوات الخمس التي فُرضت على المسلمين، تتكون من ركعتين فرض، وركعتين سنة قبلها وتسمى سنة الفجر أو ركعتا الفجر وهي سنة مؤكّدة واظب عليها الرسول - صلى الله عليه وسلم.