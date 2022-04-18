مسلسل سوتس Suits بالعربي 16.. ريم مصطفى تعترف لداود بعلاقتها بأسر

تطورت الأحداث بشكل كبير في مسلسل سوتس Suits بالعربي 16 على صعيد بطلي العمل أسر ياسين وأحمد داود والقضية الجديدة التي يعملان عليها وكذلك العلاقات العاطفية التي ظهرت خلال الأحداث.

وشهد مسلسل سوتس Suits بالعربي 16 مفاجأة خلال الأحداث وهى اعتراف من كاميليا التى تجسد شخصيتها الفنانة ريم مصطفي لأدم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود.

مسلسل سوتس Suits بالعربي 16

شهد المسلسل ذهاب كاميليا لأدم لإقناعه بالابتعاد عن ليلي التى تجسد شخصيتها الفنانة تارا عماد وعدم الاعتراف لها بسره وهو أنه ليس خريج وحقوق وفى وسط الكلام اعترفت كاميليا لأدم بأنها كانت على علاقة سابقة بزين.

أدم يقطع علاقته مع ليلي

وبالفعل ذهب أدم الى ليلي وأنهى علاقته بها خوفا من أن يخبرها بسره ولكنه تحجج لها بعلاقة سابقة كانت لها مع أحد العاملين في مكتب المحاماة وأنها تسببت فى ابتعاده عن العمل وأنَّه لا يريد مثل هذا المصير.

واختتمت الحلقة بمشهد رومانسي بين زين وفريدة التي تجسد شخصيتها الفنانة صبا مبارك بأنَّ أرسل لها هدية خاصة وشاور لها بعلامة القلب من بعيد.