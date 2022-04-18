ارتفع سعره أكثر من الذهب..الزنك يواصل الصعود لأعلى مستوياته على الإطلاق

شهدت أسعار معدن الزنك ارتفاعا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق مدعومة بالمخاوف الناجمة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ويستخدم المعدن في صناعة السبائك والدهانات ومستحضرات التجميل والأدوية والبلاستيك والبطاريات والمعدات الكهربائية على سبيل المثال لا الحصر وهو واحد من كل هذه المنتجات التي لم تشهد أي توقف في المسيرة، وهذا الارتفاع يزيد عن الارتفاع الذى شهده الذهب على مدا العام الماضي، بحسب تقرير صادر منصة pehalnews، الهندية.

ارتفاع تكاليف الطاقة الكهربائية

وبحسب تقرير عالمي، ارتفعت قيمة المعدن إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق مدعومة باعتبارات أن معركة روسيا وأوكرانيا يمكن أن تؤدي إلى تفاقم كارثة المنشأة في أوروبا، وأدى ارتفاع تكاليف الطاقة الكهربائية في أوروبا إلى تقليص احتمالية إعادة تشغيل المصاهر الأوروبية التي أوقفت عملياتها منذ 12 شهرًا، أثار هذا مخاوف من حدوث نقص في المعادن في أوروبا والذي يمثل ما يقرب من 17% من الإنتاج المكرر في جميع أنحاء العالم ودفع أقساط الزنك الجسدية هناك للإعلان عن ارتفاعات.

مخزونات الزنك في مستودعات بورصة لندن تتراجع

ويلاحظ المحللون أن مخزونات الزنك في مستودعات بورصة لندن للمعادن تتراجع باستمرار وتقف حاليًا بالقرب من 120 ألف طن على عكس 300 ألف طن في أبريل 2021، والأهم من ذلك، قفزت الأسهم المخصصة للإمداد من 14 ألف طن في الأسبوع الأول من مارس إلى 75 ألف طن.

علاوة على ذلك، أفادت التقارير أن شركة Trafigura تسحب أحجامًا حيوية من المعدن لتعويض النقص في عروضها الشخصية بعد انقطاع التصنيع في أوروبا، وبالتالي ، فإن ارتفاع القيمة داخل المعدن لا يتوقف عند النهاية، وهناك مجال كافٍ للاتجاه الصعودي.

أزمة الغاز الأوروبية لم تنته بعد

صرح Kaynat Chainwala من Kotak Securities قائلاً: «ليس للزنك تداعيات مباشرة على جانب العرض عندما يتعلق الأمر بأزمة روسيا وأوكرانيا، ولكن نظرًا لأنه معدن كثيف الاستخدام للطاقة فإن أي اضطراب في هذا الصدد قد يدفع الأسعار إلى الأعلى، وبالنظر إلى أن الطرفين لم يتوصلا إلى أي حل على الرغم من عدد من محادثات السلام ، فإن أزمة الغاز الأوروبية أيضًا لم تنته بعد، وبالتالي لا يمكن استبعاد المزيد من الارتفاع في أسعار الزنك.

المكونات الفنية تساعد في التطور الصعودي للزنك

في بورصة لندن للمعادن، اخترقت القيمة المقاومة المهمة عند 3550 دولارًا خلال الربع الأول من عام 2022 وأكدت اختراقها لعينة الجانب الخلفي المستديرة، والمساعدة الأولية تبلغ قيمتها حوالي 4030 دولارًا أمريكيًا، تم اعتمادها بمقدار 3800 دولارًا أمريكيًا، كل هذه المكونات الفنية تساعد في التطور الصعودي للزنك.

وبالتالي ، فإن أي تراجع نحو منطقة الدعم من شأنه أن يجذب فرص الشراء ويدفع السعر نحو 4900 دولار، يليه 5155 دولار فقط الإغلاق تحت 3800 دولار من شأنه أن يجلب مرحلة من التصحيح في الاتجاه ويضعفه نحو 3550 دولارًا. .