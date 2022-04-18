الحجر البيطري: تشديد الرقابة على استيراد اللحوم والحيوانات لمنع تسرب الأمراض

قالت الدكتورة وفاء ممدوح رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري والفحوص إنه جرى الإعلان عن تشديد الإجراءات الرقابية ليس هذه الفترة فقط ولكن طوال العام، خصوصا أننا معرضين لأي مخاطر من الممكن أن تدخل مصر من خلال الحيوانات.

وأضافت أن الحجر البيطري يعتبر الدرع الواقي والسياج المنيع لمصر لضمان منع أي تسريب للأمراض الوبائية أو المعدية أو المشتركة الوافدة والعابرة للحدود، والتي قد تصيب الإنسان أو الحيوان، فالدور الأساسي للحجر البيطري يكون على الحدود، وجميع حدود مصر مؤمنة من خلال منافذ الحجر البيطري لمنع تسريب أي أمراض لمصر.

الحجر البيطري: ننظم بعثات لدول المنشأ

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري والفحوص خلال حديثها بمداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق والإعلامي باسم طبانة، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أن الحجر البيطري له أدوار متعددة لا تتوقف على التواجد على الحدود وفحص الشحنات الواردة، لكن تتعدى لعمل إيفاد لبعثات دول المنشأ التي من المقرر أن يتم استيراد المنتج منها لسحب عينات وتحميلها واختبارها وعمل تقارير موسعة، فعمل الحجر الصحي يشمل داخل مصر وعلى الحدود ومداخل ومخارج مص.

استخراج تراخيص الاستيراد من الخارج يتطلب تطبيق معايير عالمية

وشرحت رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري والفحوص أن استخراج تراخيص الاستيراد من الخارج للحيوانات يتطلب فيه تطبيق المعايير المطلوبة عالميا، حيث يتطلب إستخراج تراخيص صحية التي يتطبق بها المعايير العالمية لحماية الصحة البشرية والصحة الحيوانية، وبجانب العمل خارج البلاد للحجر الصحي من سحب العينات وفحصها والتأكد من النتائج وخلو اللحوم من أي أمراض معدية من الممكن أن تدخل مصر.