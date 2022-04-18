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مواعيد عرض مسلسل سوتس Suits بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 17 والقنوات الناقلة

كتب:

بسمة شطا
12:41 م | الإثنين 18 أبريل 2022
مسلسل سوتس بالعربي

مسلسل سوتس بالعربي

ينتظر الجمهور اليوم عرض الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي لمعرفة تطور الأحداث بين أبطال العمل، إذ يبحثون عن مواعيد عرض مسلسل سوتس Suits بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 17 والقنوات الناقلة.

وستكون مواعيد عرض مسلسل سوتس Suits بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 17 والقنوات الناقلة مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءا حصريا على شاشة قناة cbc.

مواعيد عرض مسلسل سوتس Suits بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 17 والقنوات الناقلة

وسيتم عرض حلقة مسلسل سوتس بالعربي على مرتين في الإعادة الأولى ستكون بعد منتصف الليل في تمام 2.05 صباحًا أما عن الإعادة الثانية فستكون في تمام الساعة 8.45 صباح اليوم التالي.

أحداث مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 16

وكانت قد شهدت الحلقة الماضية اعتراف أدم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود بحبه لـ ليلي التي تجسد شخصيتها الفنانة تارا عماد ولكنه مع تطور الأحداث عاد مجددا لقطع علاقته بها وذلك خوفا من أن يخبرها بسر عدم تخرجه من كلية الحقوق.

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بقلم بسمة شطا