الحجر البيطري: نتأكد من ذبح اللحوم المستوردة على الطريقة الإسلامية

قالت الدكتورة وفاء ممدوح رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري والفحوص إنه بالنسبة للحوم المستوردة يتم إرسال لجان من قبل الإدارة المركزية للحجر البيطري والفحوص لإعتماد المجازر التي تقوم بعمليات الذبح خارج مصر، لضمان الذبح طبقا للشريعة الإسلامية، مطمئنة المواطنين أنه يجري التأكد من أن جميع اللحوم التي يتم إستيرادها من الخارج مذبوحة بشكل شرعي، ويتم أخذ شهادة معتمدة من الدولة التي تم الذبح بها بأنه قد تم الذبح على طريقة الشريعة الإسلامية.

وحدة متخصصة تتابع الوضع الوبائي لدول العالم

وأضافت رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري والفحوص خلال حديثها بمداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق والإعلامي باسم طبانة، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أن الحجر البيطري دائما ما يترصد الوضع الوبائي للدول، حيث توجد وحدة متخصصة تتابع الوضع الوبائي لدول العالم كله، ففي حال ظهور وباء ببلد معين يمنع الإستيراد منه، فيتم تتبع المخاطر لحماية دخول أي مرض لمصر، فيحنما ظهر مرض جنوب البقر بالبرازيل تم إيقاف الاستيراد لمنع تسرب أي مرض لمصر.

اللحوم المجمدة والحيوانات الحية لا تدخل مصر إلا آمنة 100%

وشددت رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري والفحوص على أن جميع اللحوم الحية واللحوم المجمدة والماشية الحية يتم فحصها جيدة فور وصول الشحنات للحدود المصرية المختلفة، ولا تدخل مصر أي نوع من أنواع اللحوم المجمدة أو الحيوانات الحية إلا وتكون آمنة وسليمة 100%.