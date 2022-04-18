«معلومات الوزراء» يحتفي بالعيد القومي لأسيوط.. «حضارة وتراث وزراعة»

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنفوجراف بمناسبة العيد القومي لمحافظة أسيوط، بعنوان «هنا أسيوط.. حضارة وتراث وزراعة»، حيث تحتفل محافظة أسيوط بعديها القومي، مع ذكرى مرور 223 عاما على ذكرى تصدى أبناء قرية بني عدي للمحتل الفرنسي عام 1799، والذي يأتي في 18 أبريل من كل عام بمناسبة ذكرى تصدي أبناء قرية بني عدي للاحتلال الفرنسي.

تراث حضاري من 4 عصور في أسيوط

وأوضح الإنفوجراف، أنّ محافظة أسيوط واحدة من أعرق محافظات مصر وتتوسط محافظات صعيد مصر وتقع على ضفتي نهر النيل، كما تضم تراث حضاري متنوع من مختلف العصور: الفرعوني، الروماني، القبطي، والإسلامي.

وتبلغ مساحة المحافظة نحو 25926 كم2، وعدد سكانها 4,7 مليون نسمة، كما تضم 11 مركزا، هي: الفتح، ديروط، القوصية، منفلوط، أسيوط، أبوتيج، الغنايم، صدفا، أبنوب، الساحل سليم، والبداري.

الإنتاج النباتي في أسيوط

ووفقا للإنفوجراف، يبلغ إجمالي الزمام المنزرع بالمحافظة: 349 ألف فدان، ويتنوع إنتاجها النباتي، كالتالي: المحاصيل الحقلية: «القمح، الفول الصويا، عباد الشمس، الفول السوداني، البنجر، الذرة، القطن، السمسم، الفول البلدي، الحمص، الحلبة، العدس، البصل، الثوم»، والمحاصيل البستانية: «الرمان، المانجو، الزيتون، التفاح، الموز، الموالح، اليوسفي، العنب، النباتات الطبية والعطرية (الريحان)»، ومحاصيل الخضر: «الطماطم، الفلفل، الباذنجان، البامية، الملوخية، اللوبيا، البطاطس، الكرنب».

الإنتاج الحيواني والداجني في أسيوط

وبالنسبة للإنتاج الحيواني، فأسيوط لديها 182 مزرعة ماشية، تضم 111 ألف رأس أبقار وجاموس، و 48 ألف رأس أغنام وماعز وإبل، فضلا عن 24 مصنعا لإنتاج الأعلاف، كما يضم الإنتاج الداجني: 1849 مزرعة دواجن، ويبلغ إجمالي الإنتاج: 26 مليون دجاجة، كذلك بها نحو 891 منحل عسل، وإجمالي إنتاجها: مليون طن سنويا.

الإنتاج السمكي

وأشار الإنفوجراف، إلى أنّ المحافظة تعتمد في الإنتاج السمكي على نهر النيل، وأهم الأسماك: «مبروك الحشائش، البلطي، البياض، القراميط، قشر البياض، اللبيس، الشيلان، الحنشان».

كما يضم القطاع الزراعي بالمحافظة: 4 معامل فرعية تابعة لمركز البحوث الزراعية، 2 محطة غربلة، 28 منفذ لبيع التقاوي، 5 مناطق إصلاح زراعي، و مراقبة إستصلاح أراضي، وكذلك يوجد بها عدد من مشروعات الاستثمار الزراعي بالمحافظة، تتمثل في: مصنع تجفيف البصل، مصنع تدوير مخلفات الزراعية، محطة فرز وتعبئة الرمان والموالح، مصنع إنتاج صلصة الطماطم، ومصنع استخلاص الزيوت من الريحان.