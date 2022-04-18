محمود عبد المغني عن مساعدة زوجته في المطبخ: أمر طبيعي

حظي الفنان محمود عبد المغني، بردود فعل واسعة خلال الأيام القليلة الماضية، لحرصه على مُساعدة زوجته داخل المطبخ في نهار رمضان، ومطالبته الجمهور بدعم زوجاتهم.

وقال محمود عبد الغني عن احتفاء مواقع التواصل الاجتماعي بموقفه: «فوجئت باحتفاء السوشيال ميديا والدعم لمجرد أننى كنت أساعد زوجتي داخل المطبخ في إعداد الإفطار، رغم أن ذلك أمر طبيعي».

يجب علينا التعاون والرحمة

وأوضح محمود عبد المغني، في تصريحاتٍ لـ«الوطن»، أنّ «كل التعاليم الإنسانية والأديان السماوية تحثنا على مساعدة زوجاتنا، إذ إن الموضوع ليس مستحدثاً منذ فترة قريبة، فلا بد أن يكون هناك نوع من التعاون والرحمة والتراحم والحب، فهذا هو المطلوب».

نجوم الفن يحتفون بموقف محمود عبد المغني

وكان محمود عبد المغني، قد نشر صورة له من داخل المطبخ، قبل أيام، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» وهو يُساعد زوجته في إعداد وجبة المحشي، مُعلقًا عليها بقوله: «مين قال إن الراجل دوره ياكل وبس، زي ما أنت صايم وتعبان هي صايمة وتعبانة أضعاف، عمر مساعدتك ليها ما هتقلل رجولتك بالعكس ده ربنا قال وجعلنا بينكم مودة ورحمة».

وتفاعل عدد كبير من الفنانين، مع موقف محمود عبد المغني، وأشادوا به، لعل أبرزهم زينة، ومي سليم، وإسلام جمال، وآيتن عامر، وهاجر الشرنوبي ورنا رئيس وآخرين.

ويُشارك محمود عبد المغني في موسم دراما رمضان الحالي، من خلال مسلسل العائدون، وذلك بالتعاون مع أمير كرارة، وأمينة خليل، وهاني رمزي، وميدو عادل، وإسلام جمال، والفنان السوري أحمد الأحمد، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال.