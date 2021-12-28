محمود عبد المغني يقتحم عالم الجريمة بمسلسل «الرواية»

تعاقد الفنان محمود عبد المغني، على المشاركة في مسلسل «الرواية»، الذي يضم مجموعة كبيرة من النجوم، ومن بطولة الفنان أحمد فهمي.

قصة مسلسل «الرواية»

وتدور أحداث المسلسل في إطار الـ 10 حلقات حول جريمة قتل داخل عرض مسرحي، وتبدأ رحلة البحث عن القاتل في إطار درامي مليء بالمغامرة والإثارة والتشويق.

شخصية محمود عبد المغني في مسلسل «الرواية»

ويجسد محمود عبد المغني خلال أحداث المسلسل شخصية «صبري الدقاق»، الذي يعمل مخرجًا داخل العرض المسرحي، وتتسم الشخصية بتفاصيل كثيرة تقدم لأول مرة.

مسلسل «الرواية» تأليف شادي محسن وأمير شوقي، إنتاج كل من شركة «ديفرنت آرت» و«برو ميوزك ستديو»، منتج فني مصطفى يوري، مدير تصوير يوسف البارود، ستايلست منى عبد السلام، مهندس ديكور محمد مصطفى، إخراج أمير شوقي.

آخر أعمال محمود عبد المغني

يذكر أن آخر أعمال محمود عبد المغني الدرامية مشاركته في بطولة مسلسل «حي السيدة زينب»، برفقة كل من سوسن بدر وأحمد وفيق، ودينا، وأحمد وفيق وليلى عز العرب وحسام داغر، تأليف أحمد صبحي ومن إخراج محمد النقلي.

وعبر «عبد المغني» خلال لقائه في برنامج «من مصر» مع الإعلامى عمرو خليل عن سعادته بردود أفعال الجمهور على دوره في مسلسل «حي السيدة زينب»، مشيرًا أنه وافق على الدور بمجرد أن عرض عليه السيناريو، خاصة أنه يحب معرفة الأماكن القديمة التي لها أصل.

وتابع: «العمل كتبه المؤلف أحمد صبحي بشكل يليق بالدراما المصرية، كما أننى كنت مبسوط بالتعاون مع المخرج الكبير محمد النقلي».