القوى العاملة: 44 محضرا لمنشآت مخالفة.. وتعيين 1030 شابا في سوهاج

استعرض وزير القوى العاملة محمد سعفان ، تقريرا مقدم من مديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج يفيد أنه خلال مارس الماضي تم تعيين 1030 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 24 " قادرون باختلاف" ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 2100 راغب عمل منهم 37 "قادرون باختلاف"، فضلا عن توفير 45 فرصة عمل منهم 8 لذوى القدرات.

وأشار التقرير المقدم من الدكتور هشام أبوزيد مدير المديرية إلي أنه في إطار خطة الوزارة لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل وتوفير فرص عمل لائقة ، فقد قامت المديرية بتنفيذ 14 دورة تدريبية على مهن التفصيل والحياكة ، وصيانة المحمول ، والتبريد والتكييف ، والمساحة ، والحاسب الآلي ، والمشغولات اليدوية ، والفندقة الشاملة بمراكز تدريب سوهاج وطهطا والكوثر لـ 211 متدرباً ومتدربة

وأوضح مدير المديرية أنه في إطار التوجيهات المستمرة لوزير القوي العاملة لمديريات القوى العاملة بأهمية توفير مناخ عمل مناسب ، وتحسين علاقات العمل بين طرفي العملية الانتاجية مما يسهم في زيادة الإنتاج ، قد قامت المديرية بالتفتيش على 637 منشأة دوري وحملات تفتيش شامل نهارية يعمل بها 1600 عامل ، وأسفر عن تحرير 44 محضر ، وإعادة التفتيش على 157 منشأة ، وعمل 5 ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وبحث 4 شكاوى ، و ندوة سموم بيضاء ، و ندوة للمفاوضة الجماعية ، ندوتين لزيادة الإنتاج ، و 8 خاصة بالمرأة والسكان حضرها 128 عامل وعاملة .

وأكد الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية في تقريره للوزير ، أنه في إطار توجيهات واهتمام القيادة السياسية بفئة العمالة غير المنتظمة ورعايتهم رعاية كاملة ، تم صرف 727 ألفاً و 276 جنيها للرعاية الاجتماعية والصحية لـ 6653 عاملا منهم ، 84 منحة مولود ، و 13 منحة زواج ، و منحتي وفاة لـ 2 عمال ، و17 منحة وفاة أحد الأقارب ، وعمل عمليتين جراحيتين صغرى لـ 2 عمال بمبلغ 9000 جنيه ، و 2 عملية جراحية كبرى بمبلغ 10 آلاف جنيه لـ 2 عمال آخرين ، وصرف منح علاج وكشف بإجمالي 104 ألفأً و 467 جنيها لـ 657 عاملا من المسجلين ، فضلاً عن استخراج 5880 وثيقة تأمين تكافلي بمبلغ 352 ألفاً و 800 جنيه ، وتسجيل 203 عاملا جديد يعملون في 30 مشروع بمراكز المحافظة .

وأضاف أن المديرية قامت باستخراج 1743 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة ، وتلقى 17 شكوى ، تم تسوية 9 منها ودياً ، وإحالة 4 منها للقضاء ، و 4 لجهات أخرى.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 174 منشأة ، وإعادة التفتيش على 221 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 56 محضراً ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 138 منشأة أخري ، فضلاً عن بحث 8 شكاوى ومنح 4 تراخيص ، وعقد 3 ندوات توعية .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 1451 منشأة يعمل بها 13 ألفاً و 993 عاملا من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى .