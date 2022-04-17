القوى العاملة تعيّن 849 شابا في أسيوط منهم 18 «قادرون باختلاف»

عيّنت مديرية القوى العاملة في أسيوط، 849 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 18 «قادرون باختلاف»، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغ عددهم 2677 شابا منهم 32 «قادرون باختلاف»، فضلا عن إصدار 882 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.

صرف 83 ألف جنيه منح للعمالة غير المنتظمة

جاء ذلك حسب ما أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بعد أن تلقى تقريرا من حازم علي حسن، مدير المديرية، عما تم إنجازه خلال شهر مارس الماضي، عن صرف المديرية منحا للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا، بواقع 83 ألف جنيه لـ33 عاملا من المسجلين بالوحدة، فضلا عن تسجيل 205 عمال جدد وإصدار كارنيهات لهم.

57 محضرا للسلامة والصحة المهنية

وانتهت المديرية في مجال التفتيش الدوري والحملات في مجال السلامة والصحة المهنية، من التفتيش على 187 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 57 محضرا للسلامة والصحة المهنية.

وفي مجال التفتيش العمالي، جرى التفتيش على 1448 منشأة يعمل بها 2389 عاملا، وأسفر عن تحرير 92 محضرا للمنشآت المخالفة، وبحث 7 شكاوى، وعقد 14 ندوة توعية في مجال المفاوضة الجماعية، وعمالة النساء والأطفال.

أما في مجال علاقات العمل، استلمت المديرية 26 شكوى عمالية، أُحيل 25 منها إلى القضاء، وتبقى شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة، كما جرى التفتيش على 53 منشأة يعمل بها 54 طفلا، كما تم الانتهاء من دورات تدريبية على مهن التبريد والتكييف، وصيانة الدش، ولف المواتير، والأثاث المعدني، والكهرباء، والمشغولات اليدوية بمراكز التدريب المهني.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 1635 منشأة يعمل بها 10340 عاملا من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.