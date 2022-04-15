«القوى العاملة»: تعيين 662 شابا بجنوب سيناء

استعرض وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، يؤكد على أن المديرية عينت 662 شابا، منهم شابا «قادرون باختلاف» من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 696 شابا.

وأشار التقرير الذي تلقاه الوزير من مدير المديرية أشرف علم الدين إلي أن المديرية تابعت خلال شهر مارس الماضي الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.

المديرية صرفت منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها

وقال مدير المديرية، إن المديرية صرفت منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيا وصحيا، منها 14 ألف جنيه لـ7 عمال منح مولود جديد، و3 منح زواج لعامل بمبلغ 9 آلاف جنيه، ومنحتي وفاة أحد الأقارب لعامل بمبلغ 4000 جنيه، وصرف 10 آلاف جنيه لعاملين لعمل عمليات جراحية كبرى، فضلاً عن تسجيل 51 عاملاً جديداً على المنظومة.

وقامت المديرية في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 8 تراخيص عمل الأجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة، كما استخرجت 312 شهادة قياس مستوى المهارة، و1200 كارنيه مزاولة الحرفة.

التفتيش على 205 منشآت

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 205 منشآت من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، وعقد 3 ندوات توعية، كما تم تلقي 41 شكوى عمالية وتم تسوية 7 شكاوى منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ16 شكوى، و10 شكاوى ما زالت تحت البحث.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، فتشت المديرية على 25 منشأة، وإعادة التفتيش على 69 منشأة، وأسفر عن تحرير 27 محضراً سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، وبحث شكوى، وإجراء 40 قياس لـ6 منشآت، وبحث شكوتين.