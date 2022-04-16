«القوى العاملة»: تعيين 6764 شابا بالشرقية بينهم 42 «قادرون باختلاف»

استعرض وزير القوى العاملة محمد سعفان ، تقريرا من مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية، يشير إلي أنه تم تعيين 6764 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 42 "قادرون باختلاف" من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، و توفير 2181 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة ، فضلاً عن استخراج 3006 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة مهنة .

وأشار مدحت الغمراوى مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر مارس الماضي - إلى أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 425 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر عن تحرير 232 محضر سلامة و 109 حالة غلق إداري ، والمشاركة في 101 قياس ميداني ومراجعتها لـ 34 منشأة ، وعقد 4 ندوات توعية ، ومنح 14 ترخيص لمنشأة .

وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 953 منشأة، وأسفر عن تحرير 406 محضراً ، فضلاً عن التفتيش على 313 منشأة يعمل بها أطفال ، وأسفر عن تحرير 4 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، فضلاً عن فض 3 إحتجاجات عمالية لـ 2032 عاملا وعودتهم للعمل .

وأضاف الغمراوي أنه في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، قامت المديرية بمراجعة واعتماد 204 عقد عمل بالخارج ، ومراجعة 267 تفويض ووكالة لشركات بها 352 فرصة عمل .

أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، فقد قامت المديرية بصرف 13 منحة مولود جديد ، و 9 منح زواج ، و15 منح وفاة أحد الأقارب ، فضلاً عن صرف رعاية صحية لـ 6 عمال من المسجلين لعمل عمليات جراحية صغرى وكبرى ، ليصل إجمالى ما تم صرفه 113 ألفاً و 334 جنيه لـ 43 عاملا، فضلاً عن تسجيل 430 عامل جديد على المنظومة .

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم استلام 4 طلبات ترخيص عمل للأجانب من العاملين فى نطاق المحافظة ، واستخراج 3 تراخيص لأول مرة ، وتجديد 3 تراخيص أخري ، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقاً لأحكام القانون .