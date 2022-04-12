المنشآت السياحية: انتعاشة كبيرة في ايرادات المطاعم خلال الموسم السياحي

كشف محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة التجارية بالقاهرة إنه وفقا لمؤشرات الحجز الحالية والمستقبلية فإن نسب حجوزات المطاعم السياحية ستتراجع بداية من منتصف شهر مايو المقبل بعد أن وصلت نسب الإشغال بها لنحو 100% خلال إجازات عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن نسب الإشغال ستعاود الارتفاع مجددا بداية من شهر يوليو المقبل.

ارتفاع نسب الإقبال علي تناول الطعام بالمنشآت السياحية هذا العام

وأضاف لـ«الوطن»، أن كافة المؤشرات تؤكد أن الموسم الصيفي المقبل سيشهد تحقيق المطاعم والمنشآت السياحية نسب إشغال جيدة وايرادات مرتفعة تساوي ما تم تحقيقه خلال عام 2019، مشيرا إلى أن السياحة العربية ستكون هي كلمة السر في ارتفاع نسب الإشغال بالمنشآت السياحية والفندقية خلال الموسم الصيفي المقبل.

جائحة كورونا تسببت في تعرض المنشآت السياحية لخسائر كبيرة

وأشار إلى أن جائحة كورونا تسببت في تكبد المنشآت والمطاعم السياحية خسائر مالية كبيرة خلال العامين الماضيين، موضحا أن العام الجاري سيشهد تحقيق المطاعم إيرادات جيدة وهامش ربح معقول، لافتا إلى أن هناك العديد من المؤشرات التي بنت عليها المطاعم توقعاتها لزيادة نسب الإقبال هذا العام لعل أهمها انحسار نسب الإصابات بفيروس كورونا محليا وعالميا وعودة المواطنين المصريين والسياح لتناول الطعام بشكل طبيعي في المطاعم السياحية بعد عامين من التراجع جرّاء التخوفات من فيروس كورونا، نهاية بمؤشرات حجوزات السياحة العربية التي ستأتي لمصر بأعداد كبيرة خلال العام الجاري.

وكان علي كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، إن نسب إقبال المواطنين على تناول وجبة الإفطار بالمطاعم السياحية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الجاري تراوحت ما بين 50 و60 %، فيما تراوحت نسب الإقبال على تناول وجبات السحور بالمنشآت السياحية ما بين 35% و45%، لافتًا إلى أن تلك النسب جيدة جدا، لأن غالبية الأسر المصرية غير معتادة ولا تفضل الإفطار خارج المنزل في أول أسبوع من شهر رمضان.