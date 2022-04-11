المنشآت السياحية تعد مقترحات لزيادة أعداد السياح العرب الوافدين لمصر

قال محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الغرفة تعكف حاليا على دراسة عدد من المقترحات لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وزيادة نسب الإقبال على المطاعم والمنشآت السياحية، لافتا إلى أن تلك المقترحات تستهدف في المقام الأول زيادة أعداد السياح العرب الوافدين لزيارة مصر سنويا، وذلك بتوفير العديد من الخدمات التي تجعلهم يتواجدون بالمقصد السياحي المصري طوال العام، إضافة إلى تكرارهم لزيارة مصر أكثر من مرة في العام.

ضرورة إعادة مهرجان السياحة والتسوق

وأضاف لـ«الوطن» أن أهم المقترحات التي ستؤدي إلى زيادة حركة السياحة العربية لمصر هو إعادة مهرجان السياحة والتسوق الذي كان يقام فى ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، قبل أن يقوم المسؤولون بإلغائه، حيث كانت فترة إقامته تُمثل رواجا لكل الأنشطة السياحية، موضحا أنه بعد إلغاء هذا المهرجان تراجعت أعداد السياح العرب الذين كانوا يفدون لمصر خصيصا خلال فترة إقامة المهرجان، لافتا إلى ضرورة إعادة المهرجان حاليا مع إضافة العديد من الفعاليات الحديثة التي تجذب السياح.

تعديل عمل مواعيد غلق المطاعم السياحية

وأشار إلى أن تعديل مواعيد عمل المنشآت السياحية لتظل تعمل حتى الساعة الـ 3 صباحا على أقل تقدير، حيث إن غالبية السياح العرب الذين يزورون مصر يحرصون على تناول الطعام والسهر بالمطاعم السياحية، مشيرا إلى أن الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة بالمنشآت والمطاعم السياحية ستسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر لا سيما من الدول العربية.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن تلك المقترحات التي يتم العمل الآن على صياغتها بشكل نهائي سيتم تقديمها لوزارة السياحة والآثار لتقوم بدورها بتقديمها للجهات الحكومية المسؤولة وذلك من أجل تطوير صناعة السياحة المصرية كونها قاطرة التنمية التي توفر العملات الأجنبية والقادرة على توظيف أعداد جيدة من الشباب المصري.