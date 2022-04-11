المنشآت السياحية: نسب الإقبال على المطاعم خلال العيد ستصل لـ 100%

كشف محمد فتحي عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن نسب إشغالات المطاعم السياحية ومسارح المنوعات خلال إجازات عيد الفطر المبارك ستقترب من الـ 100%، مرجعا ذلك إلى مؤشرات الحجوزات الحالية من المواطنين المصريين والسياح العرب.

قضاء السياح الخليجيين إجازات العيد فى مصر

وأضاف لـ«الوطن»، أن إجازات عيد الفطر المبارك ستشهد تواجد أعداد كبيرة من السياح العرب بمصر لاسيما القادمين من دول الخليج، لافتا إلى أن غالبية السياح العرب الذين يزورون مصر يحرصون علي تناول وجبتي الغداء والسحور بالمطاعم والمنشآت السياحية، مشيرا إلى أن تواجد السياح العرب بمصر خلال تلك الفترة هام جدا وذلك لتعويض التراجع في الحركة السياحية الوافدة لمصر من كل من روسيا وأوكرانيا والتي توقفت جراء الحرب الدائرة بينهما منذ أكثر من شهر.

وأشار إلى أن السياح العرب يمثلون حاليا طوق النجاة للقطاع السياحي المصري وذلك كون الدول العربية خاصة الخليجية منها، الأقل تضررا من أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى أن مواطني تلك الدول هم الأكثر قدرة على السفر للسياحة حاليا، متوقعا أن تظل نسب إشغال المنشآت السياحية والفندقية خاصة المتواجدة بالقاهرة الكبرى مرتفعة منذ بداية إجازات عيد الفطر المبارك وحتي منتصف شهر مايو المقبل.

نسب الاقبال على المطاعم خلال الـ 10 أيام الأولى من رمضان 60%

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن نسب الإقبال على تناول وجبتي الإفطار والسحور بالمطاعم السياحية خلال الـ 10 أيام الأولى من شهر رمضان الجاري تراوحت ما بين 50 إلى 60% من السعة الاستيعابية القصوى للمطاعم، متوقعا أن يشهد النصف الثاني من الشهر الكريم زيادة في نسب الإقبال على التواجد لتناول السحور والإفطار بالمطاعم السياحية لتصل إلى نسب تتراوح ما بين 70 إلى 80%، موضحا أن العديد من الأسر المصرية تفضل خلال النصف الثاني من شهر الصوم تناول وجبات الإفطار والسحور خارج المنزل.