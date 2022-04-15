«المنشآت السياحية»: الملاهي الليلية والديسكو كاملة العدد خلال عيد الفطر

قال محمد فتحي عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، ورئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن حجوزات مسارح المنوعات «الملاهي الليلية» وصالات الديسكو، خلال عيد الفطر المبارك «كاملة العدد»، لافتا إلى أن نسب إشغال تلك المنشآت خلال رمضان كانت صفر%، إذ استغلت الملاهي الليلية وصالات الديسكو، عدم وجود إقبال عليها من المواطنين خلال شهر الصوم، وأجرت عمليات الصيانة والتطوير استعدادا لاستقبال الرواد بعد انتهاء شهر رمضان.

نسب إشغال المطاعم خلال العيد تقترب من 100%

وأضاف «فتحي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن نسب إشغال المطاعم والمنشآت السياحية خلال إجازات عيد الفطر المبارك بصفة عامة، ستقترب من الـ100%، موضحا أن نسب الحجوزات الحالية والمستقبلية خلال الأيام المقبلة، تؤكد أن نسب الإشغال ستصل للذروة خلال إجازات عيد الفطر المبارك.

مواعيد غلق الملاهي الليلية ستكون في الـ3 صباحا

وأشار مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى أن مواعيد غلق المطاعم والمنشآت السياحية، خلال إجازات عيد الفطر ستكون في الساعة 2 صباحا، لافتا إلى أن مواعيد غلق مسارح المنوعات الملاهي الليلية، وصالات الديسكو، ستكون في الـ3 صباحا وذلك بسبب طبيعة عملها الليلية.

وأوضح أن نسب إقبال المواطنين على تناول وجبتي الإفطار والسحور بالمطاعم والمنشآت السياحية، ستبدأ في الارتفاع بداية من الأسبوع المقبل لتصل إلى نحو 70% بالمقارنة بنحو 50% خلال النصف الأول من شهر رمضان الجاري، موضحًا أنه نظرا لارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات والخضروات والخامات، فقد قامت غالبية المطاعم برفع أسعار وجباتها الغذائية بنسبة تراوحت ما بين 10 إلى 15%.

وكان علي كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، قد أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن نسب إقبال المواطنين على تناول وجبة الإفطار بالمطاعم السياحية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الجاري تراوحت ما بين 50 إلى 60%، فيما تراوحت نسب الإقبال على تناول وجبات السحور بالمنشآت السياحية ما بين 35% إلى 45%‘ لافتًا إلى أن تلك النسب جيدة جدا،لأن غالبية الأسر المصرية غير معتادة ولا تفضل الإفطار خارج المنزل في أول أسبوع من شهر رمضان.