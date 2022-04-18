ما حكم قراءة الفاتحة على الميت؟ دار الإفتاء تجيب «فيديو»

يعد سؤال: ما حكم قراءة الفاتحة على الميت؟ من أكثر الأسئلة الشائعة التي تشهد عمليات بحث مكثفة لمعرفة الاجابة على هذا السؤال، خاصة أن هناك الكثير من الناس يريدوا معرفة هل يجوز قراءة الفاتحة للميت أو عى الميت، وكذلك حكم اهداء قراءة الفاتحة وثوابها للميت، وعند زيارة القبور وهل جهرًا ام سرًا، العديد من النقاط التي تستعرض الوطن اجابتها من خلال دار الإفتاء المصرية التي حرصت أن تحسم الأمر حتى لايسبب جدلًا وذلك بالاجابة على السؤال.

حكم قراءة الفاتحة على الميت

وعن حكم قراءة الفاتحة على الميت، أكدت دار الإفتاء المصرية، على شرعية الأمر وأن ليس هناك ما يمنع ذلك. وقالت الافتاء: لا مانع شرعا من قراءة الفاتحة وهبة ثوابها للميت سواء كان ذلك لميت واحد، أو لعدة أموات مرة واحدة؛ فكل ذلك جائز إن شاء الله تعالى.

حكم قراءة الفاتحة على الميت عند قبره

حكم قراءة الفاتحة على الميت عند قبره، أيضًا من النقاط الهامة التي تشد عمليات بحث مكثفة، وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية، ممثلة في الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إنه على حد علمه لم يرد عن النبى صلى الله عليه وسلم قراءة الفاتحة عند زيارة المقابر.

واوضح أمين الفتوى: ترك النبى لشيء لا يفهم منه ولا يدل على التحريم أو المنع، مؤكدًا أن قراءة سورة الفاتحة وإهداء ثوابها للمتوفي مشروع ومقبول سواء عند المقابر أو عند البعد عنها.

أفضل الأدعية للميت

هناك الكثير من الأدعية التي يمكن ترديدها للميت، ونستعرض أفضل الأدعية للميت. ولكن للتأكيد على شرعية الدعاء للميت، فقد أوضحت دار الإفتاء، أن الدعاء للميت والذكْر عند قبره يكون سرًا أو جهرًا، وبأي صيغة.

وعن أفضل أدعية للميت يمكن ترديد:

اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر، وَعَذَابَ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ.

اللهمّ إنّه كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّداً عبدك ورسولك، وأنت أعلم به. اللهم أرحم من عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نوراً وضياء إلى يوم يبعثون.

ومن أجمل الأدعية للميت: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا، كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة، واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم أروي قبور من انقطعت حيلتهم من هذه الدنيا يا رب اجعلهم من المكرمين المُنعمين