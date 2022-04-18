فتح 3 مواني بمطروح والسلوم بعد توقفها 24 ساعة لسوء الأحوال الجوية

استأنفت جميع مواني محافظة مطروح العمل مرة أخرى بعد غلقها خلال الـ24 ساعة الأخيرة بسبب سوء الأحوال الجوية وعدم استقرار حالة البحر، وارتفاع أشعة الشمس، ونشاط الرياح المحلة بالأتربة وإنعدام الرؤية.

وفتح ميناء مطروح الشرقي وميناء مطروح الغربي وميناء السلوم سرح الصيد أمام جميع المراكب، عقب استقرار الطقس.

سوء الأحوال الجوية في مطروح

كانت محافظة مطروح والسواحل الشمالية للبلاد تعرضت خلال الساعات الأخيرة لرياح خماسينية، نتج عنه توقف حركة الملاحة البحرية وغلق البوغاز أمام حركة المراكب، وتوجيه تحذيرات للبحارة وقائدي المراكب الموجودة في البحر والقادمة من مختلف المواني من أبوقير بالإسكندرية، وبرج البرلس بكفر الشيخ وعزبة البرج بدمياط ورشيد بالبحيرة والعديد من المدن والمحافظات الساحلية بالدخول لأقرب ميناء في مطروح بسبب سوء الأحوال الجوية لحين استقرار حالة البحر.

فتح سروح الصيد في مطروح

ومع تحسن طقس اليوم أكد الحاج منصور الفردى رئيس جمعية الصيادين بمطروح، اليوم الاثنين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه جرى فتح سروح الصيد لجميع المراكب بمواني مطروح، وتستمر أيام السروح من يوم حتى ثمانية أيام حسب رغبة الصيادين، وتمتد عمليات الصيد أمام سواحل مطروح، وحتى سواحل السلوم بنهاية المياه الإقليمية المصرية مع ليبيا.

طقس اليوم في مطروح

وشهدت حالة الطقس اليوم انخفاضا في درجات الحرارة بمطروح لتسجل العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، ونسبة الرطوبة 49%، والرياح 18 كم/ في الساعة، بينما ترتفع نسبة الرطوبة في الجو، وتستمر حالة الاستقرار في الجو خلال الأيام المقبلة مع إنخفاض درجات الحرارة ليلا على مختلف أنحاء البلاد.