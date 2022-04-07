طقس اليوم في مطروح.. «الجو نار» سادس أيام رمضان وتحذير من التعرض للشمس

ارتفعت درجات الحرارة في مطروح إلى أعلى معدلاتها منذ بدء موسم الربيع، اليوم الخميس، تزامنا مع سادس أيام شهر رمضان المعظم، وسيطرت الأجواء الحارة عقب شروق الشمس مع انخفاض في نسبة الرطوبة، على المدن والمناطق المختلفة على مستوى المحافظة، بدءا من مدينة الحمام شرقا على حدود الإسكندرية ومرورا بمناطق العلمين وسيدي عبدالرحمن والعلمين الجديدة والضبعة وفوكة ورأس الحكمة ومرسى مطروح، وغربا في المتاني والنجيلة وسيدي براني وحتى مدينة السلوم الحدودية مع ليبيا.

درجات الحرارة في طقس مطروح اليوم

وسجلت درجات الحرارة اليوم الخميس 7 أبريل 2022 في مطروح، العظمى 39 درجة والصغرى 14 درجة وهي أعلى من معدلاتها الطبيعية في ذروة الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، بينما انخفضت الرطوبة لتسجل نسبة 28% وهو أدنى معدلاتها خلال الشهر الحالي، كما انخفضت سرعة الرياح لتسجل 8 كم/ في الساعة.

تحذيرات هيئة الأرصاد من الطقس

وحذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من طقس اليوم، حيث أوضحت أنّ هذه الموجة بدأت من الأربعاء 6 أبريل وتستمر حتى الإثنين 11 أبريل، حيث تكون حالة الطقس نهارا شديد الحرارة على مختلف المناطق والمحافظات، ومنها القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وجنوب البلاد وسيناء، ومائل للحرارة في السواحل الغربية، لطيف ليلا على مختلف الأنحاء.

كما حذّرت مديرية الصحة في مطروح، المواطنين، من التعرض لأشعة الشمس نهارا في رمضان لفترة طويلة، خاصة الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة تزامنا مع الموجة الحارة، منعا للتعرض أي مشكلات تؤثر على الصحة العامة.