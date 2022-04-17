طرح السلع الأساسية بمعرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ بأسعار مخفضة

انخفضت أسعار السلع الغذائية بمعرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ، وذلك لإقبال المواطنين عليه بشكل كبير، حيث يحرص العارضون على عمل عروض وتخفيضات على السلع الأساسية تخفيفًا عن كاهل المواطنين، وتتراوح نسبة التخفيضات من 25 لـ30% على بعض السلع منها السكر والأرز والمكرونة وزيت الطعام والتمور.

وتستعرض «الوطن»، أسعار السلع الغذائية بمعرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ، في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

سعر السكر بمعرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ

وحرصت شركة الدلتا للسكر، أكبر شركة لإنتاج السكر، على استمرار جناحها بمعرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ، كما حرصت على بيع كيلو السكر الأبيض بـ10 جنيهات فقط، بينما يباع كيلو السكر الأبيض المكعبات بـ12 جنيها، وتباع شيكارة السكر السايب وزن 50 كيلو بـ512 جنيها بدلاً من 600 جنيه، حيث تشهد أسعار السكر انخفاضا كبيرا في المعرض .

سعر الأرز والمكرونة بمعرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ

ووفقا لأحد العارضين بمعرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ، فأن أسعار الأرز شهدت انخفاضا على الرغم من ارتفاع السعر في الأسواق الخارجية ولدى التجار، حيث يباع كيلو الأرز الأبيض بـ10 جنيها أيضا، بينما يباع كيس المكرونة بـ4 جنيهات داخل المعرض، وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

أسعار التمور بمعرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ

أكد محمد علي، بائع تمور بمعرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ، على انخفاض أسعارها وعمل تخفيضات، حيث يبدأ سعر كيلو التمر من 12 جنيها وحتى 30 جنيها، بينما يباع كيلو التمر الفريحي السيوي بـ25 جنيها، وتباع علبة التمر السعودي الأصلي الكبيرة بـ150 جنيها بدلا من 180 جنيها، وتتواجد تمور أسوان والوادي الجديد وسيوه في المعرض للراغبين في شرائها.