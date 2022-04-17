طقس كفر الشيخ اليوم.. شديد الحرارة وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس

يشهد طقس كفر الشيخ اليوم، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة بشكل كبير، مع تحذيرات من التعرض لأشعة الشمس التي من الممكن أن تؤدي لضرر البشرة، بسبب غياب الرطوبة، بينما انتظمت عملية الصيد في بحيرة البرلس والبوغاز، وانطلقت المراكب من ميناء الصيد، ورفعت المحافظة الطوارئ تحسبا لحدوث أعطال في المرافق.

طقس كفر الشيخ اليوم شديد الحرارة

ويكون طقس كفر الشيخ اليوم شديد الحرارة على مناطق كفر الشيخ المختلفة، لكن هناك سيولة مرورية على كافة الطرق خاصة الطريق الدولي الساحلي الذي يربط 5 محافظات ورافده كفر الشيخ- بلطيم، وشهدت الطرق وفقا لمصدر بغرفة عمليات المحافظة، شبورة مائية خفيفة في ساعات الصباح لكنها لم تحجب الرؤية على الطرق وانكسرت ما ادى للسيولة المرورية .

وقال المصدر لـ«الوطن»، ان حركة الصيد منتظمةن في بحيرة البرلس والبوغاز وخرج الصيادون للبحث عن أرزاقهم بسبب تحسن طقس كفر الشيخ اليوم، بينما شهد ميناء الصيد بالبرلس خروج عشرات المراكب في رحلات صيد عقب تزودها بالوقود ومستلزمات الصيد ولم تؤثر درجات الحرارة الشديدة على عمليات الصيد في البحر الأبيض المتوسط.

طوارئ بالمحافظة بسبب طقس كفر الشيخ اليوم

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ برفع حالة الطوارئ بسبب حرارة الطقس اليوم، وتحسبا لوجود أعطال في المرافق جراء ارتفاع درجات الحرارة، خاصة في مرفق الكهرباء، حيث تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على كفاء عمل الكابلات ومن الممكن أن تتعرض الأسلاك والمحولات للأعطال.

ويتواصل انعقاد غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية للتصرف السريع حال حدوث أي أعطال بالتنسيق مع مديري المرافق بكافة المدن والقرى.